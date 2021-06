Shakira no le perdona a su suegra que la convenciera del "peor look" de su vida

Una y no más, Santo Tomás, como reza el dicho popular. Una única vez siguió el consejo de su suegra y lo considera ni más ni menos que el peor look que se ha hecho en sus 44 años. Ya es también mala suerte, pero no cabe la menor duda de que Shakira no va a volver a seguir el consejo de su suegra, la madre de Gerard Piqué.

La revista Vogue ha popularizado últimamente una serie de vídeos en los que las estrellas repasan su carrera a través de los atuendos, peinados, complementos y a veces hasta parejas que han llevado en alfombras rojas o sobre los escenarios. Y era el turno de la de Barranquilla, tercera latinoamericana que realiza la sección tras Thalía y Salma Hayek.

En esta Mi vida en looks, como se llaman esta serie de vídeos (de unos 10 minutos de duración), la autora de éxitos como Ojos así, Hips don't lie o Ciega, sordomuda ha dejado algunas perlas de su pasado, como que solía usar demasiado maquillaje o como cuando en la gala de los MTV Video Music Awards de 2010 llevó un conjunto "con un toque Xena: la princesa guerrera".

Pero el momento álgido llega cuando, en enero de 2012, asistió a un homenaje que le realizaron desde el ministerio de cultura galo, cuando recibió la medalla de Caballero de las Artes y las Letras de Francia. Ella, de su ropa dice que está encantada, pues iba enfundada en un vestido de Alaïa, una de sus marcas favoritas, pero cuando mira su melena... y no está...

Shakira, Caballero de las Artes y las Letras de Francia, en 2012. Gorassini-Guignebourg/GTRES

"Qué mal corte de pelo", dice sobre aquella época en la que llevaba una media melena por encima de los hombros. "Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: 'Ay, por qué no te cortas el pelo, que lo tienes muy maltratado'. El peor error de mi vida. No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra", dice la cantante mirando a cámara.

Para ser justos y no desprestigiar tampoco a su suegra, Shakira, a lo largo del vídeo también se burla de sí misma, como cuando se decantó por un vestido de leopardo ajustado para la premiere de una película en 2007 y que según ella le hacía parecer "un tamal".