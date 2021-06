ASCER millora la seua oferta d'increment salarial per a avançar en les negociacions del conveni col·lectiu

L'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER) ha millorat la seua oferta d'increments salarials per a cadascun dels tres anys de vigència del conveni col·lectiu consistent en 0,75 per cent per a 2021, 1% per a 2022 i 1% per a 2023 amb l'objectiu de seguir avançant en les negociacions amb els sindicats.

Segons ha informat la patronal del sector ceràmic en un comunicat, en la reunió d'aquest dijous ASCER també va posar sobre la taula una sèrie de propostes que, en el seu conjunt, "han de coadjuvar a l'objectiu pretès de millora de la competitivitat".

Entre les principals propostes es troben la distribució anual negociada a nivell d'empresa de la jornada anual de treball, establida en 1.776 hores, sense un rígid còmput setmanal; i el no creixement dels conceptes que no responen a una major o millor qualitat o quantitat en el treball com és l'antiguitat, garantint l'ingrés del reportat fins ara per a les actuals plantilles.

ASCER, a més, ha proposat l'equilibri entre els increments salarials del conveni i les millores econòmiques atorgades en les empreses, per a facilitar unes condicions de partida homogènies en el sector.

La patronal ha assenyalat que les organitzacions sindicals tenen tot el dret a expressar-se a través de concentracions i manifestacions, o de l'exercici del dret constitucional de vaga.

ASCER ha manifestat la seua "absoluta" disposició a mantindre quantes reunions siguen precises per a portar a bona fi la negociació, i ha mostrat el seu desig que no es produïsquen les "alteracions del clima laboral" que anuncien els sindicats i que -ha advertit- en cas que es dugui a terme "perjudicaran la situació general del sector en un moment en el qual les empreses tracten de remuntar els negatius impactes de la pandèmia".

Les parts s'han citat per a continuar les negociacions els pròxims 6 i 13 de juliol.