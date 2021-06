El programa e-FP premia los mejores proyectos de emprendimiento de estudiantes de Formación Profesional

Promover la innovación en el ámbito de la Formación Profesional y, de manera más concreta, impulsar el emprendimiento entre sus estudiantes. Es el objetivo de e-FP, programa impulsado por Fundación Créate y la Cámara de Comercio de España con apoyo de Fondo Social Europeo.

El programa e-FP ha culminado su segunda edición con la celebración de la final, en la que se han reconocido los mejores proyectos de Grado Medio y Grado Superior participantes en el programa llevados a cabo durante este curso 2020-2021.

Así, el proyecto ganador en la categoría de Grado Medio ha sido 'WILL I DRINK?', desarrollado por alumnos del Instituto IES Julio Verne de Madrid, una app no invasiva que sirve como guía para el no consumo de alcohol. Por su parte, 'QCOMO?', del Campus Cámara FP de Valencia, es el proyecto seleccionado en la categoría de Grado Superior y centra su labor en cocina inteligente que ofrece un servicio de compra por receta a través de una plataforma.

Los ganadores disfrutarán de una jornada de aprendizaje y desarrollo de habilidades a través de dinámicas guiadas y de la mano de expertos y alumnos de 42 Madrid, un campus de programación donde se enseña una nueva forma de aprender a aprender.

Emprender desde la FP

Esta es la segunda edición de e-FP, un programa que ha transcurrido en dos cursos escolares muy particulares para todos, también para el sistema educativo y los centros de formación. Un contexto que no ha impedido que el programa se haya desarrollado con total normalidad gracias a la digitalización que se planteó desde su gestación, permitiendo que todos los alumnos, profesores y mentores pudieran acceder a los itinerarios, a los contenidos y a relacionarse entre sí.

Esta edición comenzó el pasado mes de septiembre de 2020 y ha contado con la participación de 1.100 jóvenes y 48 docentes de 36 centros educativos de todo el territorio nacional. Como novedad de esta segunda edición, en la decisión ha participado el público, a través de una votación popular en Twitter que ha estado abierta durante las 48 horas previas al evento.

De los 1.110 estudiantes de toda España que han participado en el programa, 784 han liderado la creación de 150 proyectos de emprendimiento. Una tarea para la cual, mentores y facilitadores del programa les han ayudado dotándoles de las herramientas que las startups de éxito utilizan hoy en día. Gracias a su ayuda, los alumnos han podido demostrar sus conocimientos a lo largo de un curso online centrado en conectar con las necesidades del mercado laboral.

El programa cuenta con una consolidada red de embajadores compuesta por Fundación ICO, Dualiza Bankia, BBVA y CESCE. Instituciones y empresas involucradas en la educación y en la Formación Profesional.