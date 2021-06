Treinta segundos es lo que da ¡Ahora caigo! a los concursantes de tiempo para responder a las preguntas. ¿Es suficiente o escaso? Algunos concursantes, haciendo gala de su velocidad, contestan muy rápido, pero todos han de contar con que Arturo Valls les tiene que leer la pregunta completa.

Sin embargo, esta intervención necesaria del presentador ha sido puesta en evidencia este miércoles por un concursante, pero que conste que solo fue porque el valenciano le preguntó.

"Oye, una cosa. ¿Qué pasa, que no leéis el enunciado? Porque estoy empezando a leer y te veo a ti de fondo asintiendo como diciendo 'Ya sé cuál es'. Te has ido a las letras de la respuesta ya, ¿no?", le pregunto Arturo Valls a Jolís.

El concursante, un poco tímido, sonrió y respondió con total sinceridad, arrancando las risas del plató: "Eh... lo he leído un poco más rápido. ¡Por los nervios, pero por los nervios!".

En ese momento, a Arturo Valls se le abrieron los ojos como platos y se tapó la cara con la mano. "Claro, claro. Porque lo lees por dentro, no lo lees en voz alta", le dijo irónico el presentador.

"No, si no me cogieron en Pasapalabra es por algo, también te digo", dijo finalmente el valenciano. A pesar de su tono cómico, ¿diría esto de broma o en serio? ¿Estuvo a punto de ser presentador del concurso de Roberto Leal?