Acaba con el plástico gracias a las botellas de acero inoxidable: la favorita de Amazon cuesta menos de 11 euros

Acabar con la cantidad de plástico que genera el ser humano no es tarea fácil, pero existen ciertos hábitos, que por pequeños que sean, ayudan mucho. Si, por ejemplo, todas las personas se conciencian de la importancia de reciclar, ayudaremos al medioambiente. Otra opción ecológica y responsable con el entorno es despedirnos de los plásticos en nuestro día a día, sin contar con el hecho de que es algo beneficioso para nuestra salud. Gran parte de los plásticos que consumimos procede de las botellas de agua o refrescos y se pueden sustituir fácilmente por otras del mercado que son ligeras, resistentes y, muy importante, libres de BPA (un producto químico que se ha utilizado para fabricar algunos plásticos y resinas). Las botellas que reúnen todas las características anteriores son las de acero inoxidable, que cada vez ganan más terreno a las de plástico de un solo uso.

En nuestro día a día es necesario beber mucha agua para mantenernos hidratados, y más en esta época del año. Pero si consumimos esta agua en multitud de botellas plástico, o rellenamos la misma una y otra vez, puede ser perjudicial para la salud debido a la ingesta diaria de BPA y, además, se contribuye al impacto medioambiental y ecológico, por el uso continuado de material no biodegradable. Por eso, la opción acertada es beber en botellas de acero inoxidable que se pueden rellenar a diario, sin ser perjudiciales para la salud, y han ayudado a reducir considerablemente el consumo de plásticos. Además, estos recipientes tienen unas ventajas que no poseen las botellas de plástico. Por ejemplo, permiten mantener las bebidas frías o calientes a lo largo del día. No es de extrañar, entonces, que el mercado esté inundado de botellas de acero inoxidable.

Así que, si quieres elegir bien dentro de esta red de botellas respetuosas con el medioambiente, desde 20deCompras te recomendamos que te pases a las de flintronic, disponibles en Amazon por menos de 11 euros. Estas son las botellas favoritas en Amazon con más de 7.000 opiniones, por lo que ha recibido la etiqueta Amazon Choice, que reciben aquellos productos con una alta puntuación y con el mejor precio disponible.

La botella de flintronic está hecha de acero inoxidable de grado alimenticio. Amazon

¡'Plastic free'!

Las botellas de flintronic son perfectas para reducir el consumo de plásticos y para nuestra salud. Con una capacidad de 350 mililitros y por solo 11 euros, incluyen un cepillo de copa y un portavaso, para facilitar su limpieza y trasporte. Esta botella de acero inoxidable es de doble pared, por lo que puede mantener el líquido caliente durante 12 horas y la bebida fría hasta 24 horas. Un punto más a favor de esta botella, para olvidarte del plástico, es que, si contiene agua helada, no tendrá en el exterior esas gotitas de agua molestas, como pasa con las de plástico.

Por otro lado, la botella está hecho de acero inoxidable de grado alimenticio y es resistente a la corrosión, por lo que es cien por cien saludable, apta para el consumo y, por fin, libre de BPA. Puedes estar tranquilo si viajas o haces deporte porque cada tapón de estas botellas viene protegido con un anillo de silicona que evita las fugas de agua.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.