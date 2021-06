L'Orquestra de València ret homenatge als germans Iturbi aquest divendres en el festival Serenates

Els pianistes Carlos Apellániz i Óscar Oliver interpretaran el Concert per a dos pianos i orquestra nº 10 de Mozart, obra que van tocar moltes vegades els dos germans a duo, en l'escenari habilitat en La Nau. Aquesta interpretació també està inclosa en el cicle que el Palau de la Música dedica a José Iturbi, en el 125 aniversari del seu naixement.

La presidenta del Palau, Gloria Tello, ha valorat la "ferma" col·laboració institucional entre les diverses administracions, i ha afirmat que comença la recta final del cicle dissenyat entorn de la figura d'Iturbi, amb aquest concert que reuneix música i arquitectura, i amb un programa que rendeix també un "sentit homenatge" a la seua germana Amparo, que més enllà del seu parentiu, ha passat a la història per ser "una de les pianistes més destacades del seu temps".

En aquest sentit, la regidora ha explicat que Amparo Iturbi "sempre va estar present en la seua vida, des de París a Nova York, i amb els seus concerts van recórrer junts mig món i van participar en moltes pel·lícules del Hollywood daurat".

La Simfonia n.º 35 "Haffner" del geni salzburgués completa el programa, que tindrà el seu preludi amb l'obertura de l'òpera "Una cosa rara" de Vicente Martín i Soler. Una òpera que, a més, va citar Mozart en la seua òpera "Don Giovanni".

La vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, Ester Alba, ha destacat, per la seua banda, "l'enorme satisfacció de tornar a explicar en la programació de Serenates amb l'Orquestra de València en el marc d'una col·laboració que es manté fructíferament en el temps; i enguany d'una manera especial, a més, celebrant les dos institucions, Universitat de València i Palau de la Música, sengles efemèrides: els 25 anys de la fundació de l'Orquestra Filharmònica universitària i el 125 aniversari del naixement de José Iturbi".

ENTRADA SIMBÒLICA

En aquesta edició, amb entrades a un preu simbòlic de tres euros participen l'Ajuntament de València, el Palau de la Música de València, la Diputació de València, la Fundació Banc Sabadell, la Fundació Bancaixa, l'Escola d'Art i Superior de Disseny (EASD) de València i el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València.

David Gómez Ramírez va ser guardonat en 2018 amb el BMI Prize, premi atorgat pel Bucharest Music Institute, en el Concurs Internacional de Direcció. Ha treballat amb totes les orquestres del Vietnam, i ha dirigit formacions com la JONDE, les filharmòniques de Filipines i Nizhni Nóvgorod, Orquestra Nacional de Cuba, Ljubljana Symphony Orchestra i Project Xiquitsi, entre unes altres. A Espanya ha dirigit la Real Orquestra Simfònica de Sevilla i l'Orquestra de València, de la qual va ser el director assistent.

Carlos Apellániz és Medalla d'Or en l'Ecole Nationale de Musique de Bayonne-Côte Basque amb la pianista Françoise Doué. Perfecciona la seua formació musical en el Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa de París, i en l'Escola Superior de Música Regna Sofia sota la tutela de Bashkirov i Eguizarova. Destaca la seua tasca com a membre fundador del B3: Brouwer Trio, del LQ Liber Quartet i del Duo Apellániz.

Óscar Oliver ha oferit recitals a Praga, Neuchatel, Lausana, Sión, Innsbruck, Weimar, Aachen i Colònia, entre moltes altres. Ha actuat amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, dirigit per Lorin Maazel i Zubin Mehta. Actua amb l'Orquestra de València des de 2008. Com repertorista ha treballat amb Rafael Frühbeck de Burgos, Nathalie Sutzmann, Matthias Goerne, Vadim Repin, Angelika Kirchschlager, Waltraud Meier, Michel Plasson, etc. És catedràtic de piano i coordinador artístic del Premi Iturbi i fundador del Festival Iturbi.