El Consell farà costat a Marie Claire amb préstecs per valor de 12 milions d'euros

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar ahir dijous que el suport financer del Consell a Marie Claire ascendirà a un total de 12 milions d'euros a través de dos préstecs en el marc del Fons Valencià de Resiliència, amb l'objectiu d’"assegurar la completa viabilitat d'aquesta societat estratègica tant en termes econòmics com territorials i de generació d'ocupació per a una comarca en risc de despoblació com és l'Alt Maestrat".

"A través del Fons Valencià de Resiliència, en el marc de Fininval, des del Consell volem secundar i garantir la viabilitat de totes aquelles empreses estratègiques per a la nostra economia que ja han esgotat totes les seues vies de finançament, però que considerem, per les seues característiques i importància econòmica, que han de continuar operant", va explicar el president.

Puig es va pronunciar en aquests termes durant la seua visita a l'empresa castellonenca, on va mantindre una reunió amb el comité d'empresa i amb representants de la societat i els va traslladar la decisió adoptada pel Comité Executiu de Fininval dimarts passat.

D'aquesta manera, la signatura castellonenca amb seu a Borriol, de la qual depenen actualment més de 500 famílies, rebrà un total de 12 milions d'euros en crèdits de l'Institut Valencià de Finances (IVF) a través de dues operacions de 9,5 i 2,5 milions d'euros, ambdues a través de la línia 'Fininval-Suport a empreses estratègiques afectades per la COVID-19' que s'emmarca en el Fons Valencià de Resiliència.

"El compromís del Consell amb aquesta empresa històrica dedicada a la confecció i comercialització de mitjons i d'altres productes és clar, igual que és el nostre compromís amb la reindustrialització del conjunt de l'economia valenciana", va apuntar el president de la Generalitat, qui va defensar la necessitat que la Comunitat Valenciana aprofite els recursos del Fons de Recuperació de la UE "per a rellançar aquelles indústries que han sigut el nostre senyal d'identitat, com són el tèxtil o el calçat".

En aquest sentit, Puig va defensar que "estem davant una oportunitat històrica per a avançar en digitalització, sostenibilitat i resiliència i aconseguir que les nostres empreses tornen a ser competitives en el nou món globalitzat". A més, Puig va agrair el treball i l'esforç que han realitzat tant els directius de l'empresa com els seus empleats i empleades per a "adaptar-se a les noves circumstàncies derivades de la COVID-19", en ser una de les grans empreses valencianes que van readaptar la seua producció per a la fabricació de productes vinculats a la crisi sanitària, com a mascaretes i bates, i confia que "sabran també aprofitar totes les oportunitats que els fons europeus brindaran a les pimes per a adaptar-se a les noves exigències de digitalització i innovació".

Préstec inicial de 9,5 milions

El president va estar acompanyat en la seua visita a Marie Claire pel conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler; pel director de l'Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca; així com per l'alcaldessa de Vilafranca, Silvia Colom, els qui van confirmar que el passat divendres 18 es va signar davant notari el primer préstec concedit a l'entitat per valor de 9,5 milions d'euros i que va ser aprovat per ple del Consell el passat 12 de juny.

Com va explicar el director de l'IVF, Manuel Illueca, "a través d'aquesta línia de finançament s'ofereixen tant préstecs ordinaris com préstecs participatius als quals les empreses poden optar indistintament amb l'objectiu que tinguen les màximes facilitats i els productes s'adapten a les seues necessitats".

En concret, Marie Claire va sol·licitar al Consell una operació de finançament estructurat en dos trams per un valor total de 12 milions d'euros. La primera d'elles amb un import de 9,5 milions d'euros va ser rubricada aquest dijous i consta d'un préstec sènior per 7,7 milions d'euros i d'un préstec participatiu per valor d’1,8 milions d'euros.

El préstec sènior té un termini de venciment de sis anys i contempla un tipus d'interés variable del 0,5% durant el primer any, de l'1% en el segon i tercer any, i finalment, del 2% en els tres últims anys de l'operació.

Per part seua, el préstec participatiu s'atorga amb venciment a deu anys, i un interés que consta d'un marge fix sobre l'Euribor a un any, equivalent al 4%, i un marge variable que es determinarà en funció de la rendibilitat financera de l'empresa, i podrà aconseguir un màxim de l'1%. Per a les liquidacions d'aquesta operació s'ha disposat un calendari irregular d'amortitzacions, els imports de les quals van augmentant amb el transcurs de l'operació.

Crèdit participatiu de 2,5 milions

Per a l'aprovació per part de la Comissió Gestora del Fons Valencià de Resiliència del segon préstec, el Consell va aprovar divendres passat 18 de juny una ampliació de crèdit d'aquest fons, que estava dotat inicialment amb 10,1 milions d'euros. El segon tram s'instrumentarà com un préstec participatiu a 10 anys, amb quatre de manca, i es preveu que puga aprovar-se en la primera quinzena de juliol.

"Aquest crèdit resulta imprescindible per a garantir la viabilitat de l'empresa en el mitjà termini i permetrà a Marie Claire executar íntegrament el seu pla de negoci, amb el que quedarà garantida la capacitat de devolució de la totalitat del finançament aprovat", va apuntar el director de l'IVF després d'assegurar que amb aquests recursos "l'empresa tindrà capacitat de mantindre un patrimoni net positiu, continuar amb la seua producció i assegurar els centenars de llocs de treball que, de manera directa o indirecta, depenen de la continuïtat de la signatura".

Condicionants especials

No obstant això, la formalització d'aquestes operacions ha comportat una sèrie de condicions especials que Marie Claire està obligada a complir almenys fins a la cancel·lació del préstec sènior.

Entre aquestes destaca el caràcter finalista del préstec que obliga a satisfer el deute pendent amb els treballadors i creditors de l'empresa, atés un ordre de prioritats preestablit; l'obligació de continuar amb l'activitat productiva en la localitat castellonenca de Vilafranca; i una sèrie de cauteles respecte al manteniment dels llocs de treball, de manera que és necessari per a l'empresa sol·licitar autorització a l'IVF per a plantejar davant l'administració un ERTO o un ERE.

Addicionalment, s'ha exigit a la signatura "la màxima diligència" en el compliment del Pla de Viabilitat plantejat pels nous propietaris de l'empresa en la seua sol·licitud de finançament. De fet, la informació sobre el grau de compliment de les diferents iniciatives contemplades en el mateix haurà de ser actualitzada cada sis mesos a través d'un informe preparat per una persona experta independent nomenada per l'empresa d'acord amb l'IVF.

A més, la comissió Gestora de Fininval podrà declarar el venciment anticipat de l'operació en cas de flagrant incompliment del pla de viabilitat que acompanya la sol·licitud de finançament.

Entre les iniciatives proposades per l'empresa es troben diferents actuacions estratègiques, com la posada en marxa d'una nova estratègia comercial encaminada al reposicionament de la marca i el creixement d'una nova línia de negoci sanitari, amb nous contractes en l'àmbit públic o privat. Així mateix, la societat es compromet a reduir costos generals per aprovisionaments i matèries primeres, així com a disminuir els costos logístics, entre altres mesures.

El contracte de finançament estableix que l'aplicació d'aquestes mesures podrà ser progressiva durant els quatre primers anys, fins a aconseguir el 100% a partir del quart any.