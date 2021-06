Cómo funcionan las varillas de carbón activo para filtrar agua: ¿son efectivas? ¿Están recomendadas?

En el mercado se pueden encontrar diferentes productos que ayudan a filtrar el agua del grifo para poder beberla. Un ejemplo son las varillas de carbón activo Binchotan Bio Bambú Takesumi, un producto analizado por la Organización de Consumidores y Usuarios para ver si realmente cumplen con lo que prometen.

Concretamente, estas varillas de carbón activo dicen purificar el agua del grifo con solo introducirlas en una botella o jarra de agua. Así, sean o no sean efectivas, las varillas de carbón activo son innecesarias, ya que el agua corriente de España pasa controles sanitarios y se puede consumir directamente sin purificar de ninguna forma.

La efectividad de las varillas de carbón activo

A pesar de que el agua del grifo se puede beber sin problema, hay personas a las que no les gusta su sabor, su dureza o la presencia de minerales, por lo que recurren a diferentes productos para tratar de purificar el agua. Un ejemplo son las jarras purificadoras, los filtros de agua o los dispositivos como las varillas filtrantes de carbón activo, producto que ha sido analizado por la OCU.

Las varillas Binchotan son unas barritas de unos de 16 cm de carbón vegetal (carbón activo de bambú) que se sumergen en el agua de una botella o de una jarra de 1,5 litros de capacidad para mejorar el gusto y eliminar eventuales contaminantes, tal y como describe la OCU. Se venden a través de Internet, en paquetes de 10 unidades por un precio de 30 euros.

Según indica el fabricante de las varillas Binchotan:

Estas eliminan metales pesados y contaminantes químicos, como cloro, nitratos o benceno.

Binchotan, además, añade al agua minerales y oligoelementos, como potasio, calcio o magnesio, para enriquecerla.

El análisis del laboratorio, realizado junto a la organización de consumidores italiana Altroconsumo, consistió en añadir contaminantes controlados al agua del grifo para comprobar si desaparecen realmente al usar la barrita de carbón activo.

De este modo, se preparó el agua preparada con los contaminantes que la barrita dice ser capaz de eliminar y se siguieron las siguientes instrucciones de uso descritas en la etiqueta:

Después de esterilizar la barrita en agua hirviendo, se deja secar y luego se introduce en el agua a tratar.

Después de 10 días de uso, la barrita se vuelve a reactivar con el mismo procedimiento de esterilización y el agua tratada se somete de nuevo a análisis.

De esta manera tenemos datos de la calidad del agua tratada durante un ciclo completo de vida de la barrita: cuando está nueva, a los 10 días de uso y después de la reactivación para seguir utilizándola.

Además, se hicieron pruebas específicas para controlar que la varilla no deja sustancias no deseadas en el agua tratada, en definitiva, que no aporte contaminación al agua con la que está en contacto.

Finalmente, se demostró con este análisis que las varillas de carbón activo Binchotan no cumplen lo que prometen, ya que no tienen ningún efecto en el sabor a cloro del agua ni en los metales pesados (aluminio, arsénico, cromo, plomo, níquel), que se quedan igual.

Solamente elimina una pequeña parte de nitratos y disolventes, además de eliminar parcialmente el potasio presente, lo que resulta innecesario porque el potasio puede ser útil. Además, en los análisis microbiológicos se detecta una leve proliferación de microbios después de 10 días de uso y, por tanto, el producto necesitaría esterilizarse a menudo, cada 3 o 5 días, para que no proliferen las bacterias.

Además de esto, la OCU indica como valoraciones positivas que la barrita no altera la dureza y el ph del agua, no deja rastros de plata, señal de que no contamina el agua con nuevas sustancias, además de reducir ligeramente la concentración de sodio. Sin embargo, estas mejoras son irrelevantes porque la varilla falla en aspectos esenciales que promete como producto.