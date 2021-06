Espadas ve "razonable" quitar mascarillas en exterior pero pide cautela: "El virus sigue y hay que bajar tasa"

20M EP

NOTICIA

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha considerado "razonable" eliminar las mascarillas al aire libre al entender que "no existe riesgo" al quitarla cuando se pasea por la calle o no se tiene a otra persona cerca, pero ha pedido "cautela" a la ciudadanía teniendo en cuenta que "el virus no se ha ido y hay que bajar las cifras de contagios" de Covid-19.