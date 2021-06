L'IVAJ inicia la campanya 'Viu la Solidaritat 2021' amb 8 camps de voluntariat juvenil

L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha iniciat el programa 'Viu la Solidaritat' en la modalitat de Camps de Voluntariat Juvenil per a l'any 2021, amb el camp d'arqueologia 'Obradors' a Manises que es desenvolupa del 27 juny a l'11 de juliol per a joves de 15 a 17 anys.

Des del 27 de juny al 15 d'agost es realitzaran un total de huit projectes: 2 socials, 2 de treball amb la infància, 3 d'arqueologia i 1 mediambiental, que es desenvoluparan a Manises, Viver, Xàtiva, Millares i en les instal·lacions juvenils de l'IVAJ en Alcossebre i a Teulada-Moraira.

El director de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, ha destacat que "aquest estiu els camps estan dirigits a joves residents en la Comunitat Valenciana. Aquesta activitat solidària té una gran demanda i hem volgut reprendre-la per a avançar en activitats d'oci educatiu necessari, segur i possible".

Els camps de voluntariat juvenil són activitats juvenils en les quals un grup de joves es compromet de manera voluntària i desinteressada al desenvolupament d'un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat, combinat amb activitats complementàries d'animació. La realització del projecte és un mitjà per a fomentar valors de convivència, de tolerància, de participació, de solidaritat i d'aprenentatge intercultural.

Martí ha informat que aquests projectes de voluntariat permeten a les persones joves desenvolupar el seu compromís amb la societat i, al mateix temps, "participar en un projecte col·lectiu de naturalesa social, arqueològica o mediambiental".

S'han cobert 153 places, totes elles per a joves de la Comunitat, ja que aquest estiu no s'han desenvolupat els intercanvis amb altres comunitats autònomes o internacionals a causa de la COVID- 19.

Camps

Aquest estiu 2021 'Viu la Solidaritat' inclou un total de 8 projectes. Tres d'ells per a joves de 15 a 17 anys: 'Obradors' d'Arqueologia a Manises (del 27 de juny a l'11 de julio), 'El Prat' d'arqueologia a Viver (del 10 al 23 de juliol) i 'La costa del castell', de caràcter mediambiental a Xàtiva i amb la col·laboració dels ajuntaments de Manises, Viver i Xàtiva (del 19 al 31 de juliol).

Així mateix, per a joves de 18 a 30 anys són cinc els projectes: 'Diverteix-te I', de treball amb la infància, en col·laboració amb la Direcció General d'Infància en Alcossebre en el campament Jaume I de Alcossebre (del 4 al 18 de juliol), 'Xicotetes Il·lusions', de tipus social, en Moraira en col·laboració amb Creu Roja (del 6 al 16 de juliol) i 'Anima't', de treball amb la infància, en Alcossebre i en col·laboració amb la citada entitat (del 18 al 27 de juliol).

Així mateix, també s’ha programat l’activitat 'Diverteix-te II', de treball amb la infància, que es desenvoluparà del 31 de juliol al 15 d'agost en l'alberg La Marina de Teulada- Moraira, en col·laboració amb la Direcció General d'Infància, i 'El Castillet' de Millares, d'Arqueologia, en col·laboració amb l'Ajuntament de Millares (de l'1 al 15 d'agost).

En els camps de voluntariat juvenil organitzats en la Comunitat Valenciana s'inclouen els serveis d’allotjament, alimentació en règim de pensió completa, formació necessària per al correcte desenvolupament del projecte tècnic, programa d'oci educatiu, amb activitats d'animació i de tipus cultural que es desenvolupen durant el torn així com assegurança d'accident i de responsabilitat civil.

Programa ocells orfes

A més, l'IVAJ ha organitzat un programa pilot de voluntariat inclusiu i mediambiental d'ocells orfes en el Centre de Recuperació de Fauna La Granja del Saler de la Generalitat Valenciana que es desenvolupa entre el 15 de juny i el 15 d'agost per a joves de 18 a 30 anys.

Amb aquesta iniciativa pilot que s'incorpora al programa 'Viu la Solidaritat' es pretén, per una banda, la realització d'un voluntariat conjunt en el qual s'integren persones amb diversitat funcional, en particular joves amb síndrome de Down i, d’una altra, es vincula amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible relacionats amb el medi ambient a través de la cura de xicotets ocells vulnerables.