Detenido un hombre de 45 años por agresión sexual en la estación de autobuses de Logroño

Los Agentes que hacían labores de prevención fueron alertados en la tarde del pasado domingo a través de la Sala CIMACC-091 (Centro Inteligente de mando, Comunicación y Control) para que se dirigiesen a la Estación de Autobuses de Logroño, ya que momentos antes se había recibido una llamada de un ciudadano en la que alertaba de una pelea que se estaba produciendo.

Los agentes, una vez en el lugar, se entrevistaron con un ciudadano, el cual les indicó donde se estaban produciendo los hechos y observaron a una mujer muy nerviosa y a un varón el cual se encontraba muy alterado mientras gritaba "aquí estoy aquí estoy".

Uno de los agentes se entrevistó con la mujer, la cual le manifestó que acababa de llegar de un viaje en autobús y estaba esperando a que le recogiera su pareja, por lo que se había sentado en un banco, momento en el que apareció un varón, que no había visto nunca antes, y se había acercado a ella, sentándose justo a su lado y en un momento dado había comenzado a hablarle en un idioma que la denunciante no entendía, lo único que pudo comprender es cuando el varón repitió continuamente la frase "me gustas, me gustas", haciendo la victima caso omiso a lo que le decía el varón.

Momento en el que la victima observó que había llegado su pareja a recogerla, por lo que se levantó del banco y es en ese instante cuando el varón, ahora detenido, se incorporó también y puso sus manos sobre los pechos de la víctima, no parando de apretárselos fuertemente. Por lo que la perjudicada le dio un empujón, con la intención de que cesase en su actitud, momento en el que el varón se cayó al suelo.

En ese instante la pareja de la victima que se estaba acercando hacia el lugar oyó los gritos de su novia y fue testigo de todos los hechos narrados por lo que se acercó rápidamente y de nuevo, al incorporarse del suelo el detenido intentaba tocarle insistentemente los pechos mientras agarraba de la mano izquierda a la víctima.

En ese momento en el que llegó su pareja y se interpuso delante del autor de los hechos, siendo golpeado y empujado por el detenido mientras intentaba de nuevo tocarle el pecho mientras le gritaba "me gustas, me gustas", por lo que dos varones que estaban siendo testigos de los hechos ayudaron a la víctima y a su pareja a zafarse de la agresión, llegando a continuación personal de seguridad de la estación de autobuses e instantes después una patrulla de la Policía Nacional quien procedió a la detención del autor de los hechos.

El detenido, es un varón, de 45 años de edad, de nacionalidad Moldava, sin domicilio conocido y sin antecedentes policiales, el cual fue trasladado hasta el servicio de urgencias debido al estado de agresividad en el que se encontraba y posteriormente derivado hasta las dependencias de la Jefatura Superior.