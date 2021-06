Hoy has decidido sorprender a tu pareja con una cena muy especial y has pensado en elaborar una receta de cocina de la que se pueda sentir orgulloso/a de ti. Sabes que para cenar prefiere algo no muy cargado y has llegado a la conclusión de que una ensalada puede ser la mejor opción. Pues no pierdas ojo a esta ensalada de verano de langostinos con salsa búfalo y verás como tu pareja cae rendida a tus pies.

Ingredientes (para 2 personas)

225 gr de queso azul o feta.

​225 gr de tomate cherry,

​1/2 cebolla roja.

​1/2 pepino.

1 aguacate.

150 gr de maíz.

1 lechuga romana cortada.

140 gr de langostinos.

Ingredientes para marinar los langostinos

2 cda de aceite de oliva.

1 cdta de pimentón.

4 dientes de ajo.

Mantequilla.

74 ml de salsa picante.

Ingredientes para el aliño

2 aguacates pequeños.

​120 gr de cilantro.

​1 cda jugo de lima fresco.

​1 jalapeño pequeño.

​250 gr de crema agria.

​225 gr de suero de mantequilla.

​1 cdta de sal y pimienta.

Elaboración práctica

Tiempo de preparación: 50 minutos aprox.

​Calorías: 200 aprox.

Preparación