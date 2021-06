El blindatge de les platges trasllada els botellots a la Ciutat

El tancament de les platges de València decretat per a evitar el macrobotellot de Sant Joan en l'arena ha provocat enguany que la festa, i a vegades les aglomeracions, s'hagen traslladat a altres zones de la ciutat. La Nit de Sant Joan va transcórrer sense incidents greus a les platges, la majoria d'elles clausurades o amb restriccions d'aforament, i només van destacar les concentracions de persones i botellots en algunes zones del nucli urbà de València, una d'elles amb 900 assistents.

El telèfon d'Emergències 112 va atendre 2.926 telefonades en la Comunitat Valenciana i va gestionar 1.084 incidents (des de les 00.00 a les 7.00 hores), la qual cosa va suposar 154 telefonades menys que durant el mateix període del passat any. El 52,68% dels incidents van ser sanitaris i el 20,86%, de seguretat, segons fonts d'Emergències de la Generalitat.

La Policia Nacional va identificar durant la nit a 236 persones i va detindre a quatre per agressions després de buidar a centenars de persones que s'havien concentrat en zones d'oci de la ciutat de València, segons fonts de la Delegació del Govern.

A partir de la una de la matinada, els equips policials es van desplaçar a zones com la Marina o la plaça Hondures, davant la presència de centenars de persones, que van ser dispersades poc després. No obstant això, entorn de les 2.30 h es va alertar de la presència d'unes 900 persones al parc central de l'avinguda Blasco Ibáñez, que ocupaven tot l'ample del jardí i s'estenien al llarg de 800 metres d'avinguda.

En eixe moment, segons fonts policials, es van produir diverses agressions i la Policia va detindre als autors d'aquestes. Després del desplegament de diverses unitats, les persones allí reunides van abandonar el lloc de manera pacífica.

Pel que fa al dispositiu especial de la Policia Local de València, va concloure ahir al matí amb la detenció d'una persona per un delicte contra la seguretat viària, quatre locals denunciats, sis actes per contaminació acústica per festes en domicilis, 14 per drogues i el desallotjament de les places d'Hondures i Benimaclet.

Aquest és el balanç que ha realitzat el regidor de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València, Aarón Cano, per a qui la ciutadania “ha tornat a donar un exemple de responsabilitat”. La ciutat va desplegar un dispositiu que va implicar 213 agents de la Policia Local de València i a altres 200 efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil.

“La ciutat va demostrar novament que té interioritzat que la pandèmia no ha finalitzat, no hi havia cap Nit de Sant Joan que celebrar, va respondre perfectament a la crida que vam fer”, va indicar Cano mentre va recórrer amb els responsables policials del dispositiu les platges de la ciutat i l'eficaç perimetraje que es va realitzar d'aquests entorns amb tanques.

No obstant això, l'edil va assenyalar que va haver de nou aglomeracions en la plaça d'Hondures. “Sabem que tenim un problema allí que estem abordant amb veïns i hostalers. El dilluns passat vam mantindre una reunió per a abordar solucions als problemes de convivència que s'han produït i que han afectat el dret al descans de veïns i veïnes”, va concloure el responsable de l'àrea municipal de Protecció Ciutadana.

Calero agraeix la labor policial

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, va agrair ahir la labor dels cossos policials “en una nit complicada”, a causa de l'ampli dispositiu posat en marxa per a evitar les aglomeracions i els botellots. La responsable de l'Executiu central va posar en valor la responsabilitat de la ciutadania, perquè “la gran majoria ha seguit amb responsabilitat les indicacions”, va afirmar.