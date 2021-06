Kim Kardashian confiesa una escena embarazosa que fue eliminada de su 'reality'

El reality Keeping Up with the Kardashians lleva desde 2007 siguiendo el día a día del clan Kardashian, mostrando sus alegrías, tribulaciones, relaciones... pero hay cosas que nunca se mostraron, como acaba de confesar una de sus protagonistas, Kim Kardashian.

Fue precisamente en el reality, mientras charlaba con sus hermanas Khloe y Kourtney Kardashian, así como con Scott Disick, cuando reveló el embarazoso suceso que sufrió: accidentalmente obstruyó el inodoro.

En uno de los días de grabación, Kim sintió una necesidad primaria y fue al baño. Al volver, le dijo a los demás "chicos, no sé qué hacer. Fui a hacer un número dos en ese baño y no funciona", contaba divertida. El número dos es como se llama de forma sutil a hacer de vientre en EE UU.

"Fue realmente vergonzoso", agregó Kim, sin dejar de reír. "Iba a culpar a Kendall [Jenner], debería haberlo hecho", decía divertida la modelo y empresaria.

Finalmente aquel suceso nunca se emitió en el reality, aunque ahora, pasado el tiempo, Kim Kardashian haya sido capaz de recordarlo como una anécdota sin mayor trascendencia.