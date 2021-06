Salma Hayek revela el motivo por el que sus senos han crecido a lo largo de su vida y desmiente una operación

La actriz Salma Hayek ha hablado largo y tendido en Red Table Talk, el programa por internet que presentan Jada Pinkett Smith y su familia y entre otras cosas lo ha hecho sobre el tamaño de sus pechos.

La actriz de 54 años habló sobre la menopausia y los efectos secundarios que tuvo en su cuerpo. Hayek contó que cuando llegó a los 40 comenzó a tener síntomas.

"He estado [menopáusica] durante mucho tiempo. Creo que tenía 40 años, tuve que hacer una prueba y las preguntas eran aterradoras", recordó. "Me preguntaban cosas como, '¿Te están creciendo las orejas y les sale pelo?' ¿Te está saliendo bigote y barba? ¿Te irritas fácilmente? ¿Lloras sin motivo? "¿Estás ganando mucho peso realmente rápido que no desaparece sin importar lo que hagas?" ¿Te estás encogiendo?", contaba la intérprete.

Lo único que no le preguntaron, contaba, fue si le estaban creciendo los senos y sí. Los senos crecen mucho", explicó Hayek.

"Para algunas mujeres se vuelven más pequeñas, pero hay algunas mujeres que cuando aumentan de peso, sus senos crecen", continuó. "Otras mujeres, cuando tienes hijos y amamantas, tus senos crecen y no vuelven a bajar y en algunos casos, cuando estás en la menopausia, vuelven a crecer", hacía ver.

La actriz reveló que a ella le pasaron cada una de esas cosas y por eso ahora tiene una talla mucho mayor que antes, cosa que hace que su espalda se resienta.

Salma Hayek no le guarda rencor a quien ha especulado con que podría haberse operado para aumentar el tamaño de sus pechos. "No les culpo, mis senos eran más pequeños", reconocía.