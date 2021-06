La posible pulla de Paz Padilla a 'Got Talent' en 'Mi casa es la tuya': "Me dijeron que seguiría trabajando"

Este jueves, Telecinco emitió la segunda entrega de la temporada de Mi casa es la tuya. En ella, Bertín Osborne entrevistó a Paz Padilla. Durante gran parte de la conversación, se trató el durísimo episodio por el que pasó la cómica hace casi un año, cuando falleció su marido, Antonio Juan Vidal.

Este padeció un tumor cerebral y, como era de esperar, esto repercutió en el trabajo de la también presentadora, haciendo que se ausentara algunos días. Sin embargo, según explicó en el formato, algunos no le perdonaron que, en algunas de sus apariciones, la gaditana estuviera a medio gas.

Aunque Padilla no mencionó Got Talent, todo parece indicar que se refería a ese programa, pues hace unas semanas Telecinco publicó una foto que dejaba claro que Padilla no estaría en la próxima edición, algo que ya se rumoreaba.

"Dejé de trabajar para estar con Antonio y acompañarle, y me ha perjudicado mucho, me ha pasado factura. Me dijeron que no estuve al 100%, y yo le dije 'no estuve al 100% para ustedes, pero sí con mi marido, que era el que me necesitaba'", comenzó Padilla.

Esta empezó a colaborar en el formato en 2019 y, en la edición de 2020, se ausentó durante algunas entregas, aunque mandó un vídeo con un caluroso mensaje para sus compañeros: Risto Mejide, Edurne, Dani Martínez y Santi Millán.

"Ha sido algo que me ha hecho mucho daño. Me han dicho que yo no estuve al 100%. Yo era humorista, durante un año oculté que mi marido estaba malo. Lo dejaba dándose su tratamiento y me iba a trabajar, a ser graciosa. Nadie lo notó, me dijeron 'tú tranquila, que vas a seguir trabajando', pero no. No me importa, si hoy tuviera que hacerlo, lo volvería a hacer”, dijo con seguridad. En Twitter, algunos usuarios apuntaron a que se refería a Got Talent.

A mi esto de que no estaba al 100% me parece que viene por Got Talent... por que se la han cargado #MiCasaPazPadilla — Paula (@PaulaOr04) June 24, 2021

#MiCasaPazPadilla Que cabrones lo de Got Talent, echándola por ausentarse por lo de su marido. — Alejandro Salinas (@Alejand36689337) June 24, 2021