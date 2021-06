Wyoming se transforma en José María Aznar en 'El intermedio': "Necesito un chute de autoestima"

Wyoming se volvió a tomar en El intermedio este jueves uno de sus elixires especiales que le hacen convertirse en cualquier personalidad, tanto nacional como mundial, para convertirse en el expresidente del Gobierno José María Aznar.

"Que si estoy gordo, que si estoy viejo, que si no tengo gracia... ¿Pero esto que es? ¡Estoy harto! Necesito un chute de autoestima y he decidido ingerir el genoma de la persona con el ego más desmesurado del mundo".

"¿Cristiano Ronaldo? No, alguien con sus mismos abdominales, pero mejor nivel de inglés, el ADN de José María Aznar. Me voy a tomar dos probetas porque, como diría él: ¿Me vas a decir tú a mí la cantidad de probetas que puedo o no puedo tomar?".

Wyoming, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

Tras convertirse en Wyoming-Aznar, dio paso a la sección 'Entrevistas por la cara', donde le esperaba Dani Mateo para realizar la entrevista, pero antes quiso mandar un mensaje a los espectadores del programa de La Sexta: "Si algo de lo que van a oír no les gusta recuerden, ha sido ETA".

Dani Mateo y Wyoming-Aznar, en ‘El intermedio’. ATRESMEDIA