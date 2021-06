Paz Padilla cuenta en 'Mi casa es la tuya' que utiliza aplicaciones para ligar: "Me encantan los franceses y los suecos"

Este jueves, Telecinco emitió Mi casa es la tuya. Se trató de la segunda entrega de la temporada y, en ella, Bertín Osborne entrevistó a Paz Padilla. Durante gran parte de la conversación, se trató el durísimo episodio por el que pasó la cómica hace casi un año, cuando falleció su marido, Antonio Juan Vidal, tras luchar contra un tumor cerebral durante un año.

Sin embargo, también hubo sitio en el programa para la alegría, grandes dosis de sentido del humor y para poner el foco en el futuro. Tanto es así, que la gaditana contó que estaba en una aplicación para ligar. Lo hizo después de comentar, entre risas, que siempre había sido ella la que había tenido que declararse a sus conquistas: "Yo no sé si por ser Paz Padilla se sienten intimidados, pero tan mal no estoy. Yo me pinto, me arreglo...", reflexionó.

Eso sí. La también presentadora presumió, asimismo, de no haber sido rechazada jamás. Padilla, en esa línea, le dijo a Bertín que aún estaba a tiempo si quería declararle su amor, pero también aprovechó para recomendarle esas aplicaciones al pensar que estaba en el momento idóneo, algo de lo que el cantante, de momento, reniega.

Sin embargo, la presentadora de Sálvame comentó que había tenido que recurrir a la herramienta porque le resultaba imposible ligar, en especial con españoles. Y dijo que le encantaban los franceses, los alemanes y los suecos. "Los zapatos no, los hombres de Suecia", bromeó, en alusión a los zuecos.

Más tarde, Bertín Osborne y Paz Padilla se encontraron con los hermanos de la comunicadora, pero también con su hija, Anna Ferrer. Esta comentó que le parecía perfecto que su madre buscara relacionarse con otras personas y conocerlas, pues consideraba que tenía "una gran capacidad de amar" y destacó que le decía a todo el mundo "te quiero".