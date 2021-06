Este jueves, Telecinco emitió Mi casa es la tuya. Se trató de la segunda entrega de la temporada y, en ella, Bertín Osborne entrevistó a Paz Padilla. La humorista contó toda una serie de anécdotas divertidas que ayudaron a perfilar cómo era antes de que todos la conocieran.

Procedente de una familia humilde, la también presentadora conoció al amor de su vida muy pronto, con tan solo 14 años. Se trataba de Antonio Juan Vidal, quien falleció hace cerca de un año por un tumor cerebral.

Aunque unos años después volvieron a reencontrarse, por aquel entonces no duraron mucho. Eso sí, aquella primera fase de su relación incluyó toda clase de episodios, hasta una boda secreta.

Según contó Padilla, ella tenía 14 años y él 17. Estudiaba derecho y, en una asignatura sobre derecho canónico, se enteró de que en la antigüedad había gente que se casaba en la iglesia sin papeleos ni trámites burocráticos.

"Así que fuimos un domingo a la iglesia de San Antonio, nos sentamos y nos dimos de la manita y yo misma le dije 'Antonio, ¿Aceptas estar conmigo en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe?'", recordó con una sonrisa.

Del mismo modo, Antonio Juan Vidal le dijo esas palabras para sellar, a su manera, su relación. Según contó Paz, se trató de una pareja muy apasionada, hasta que él no apoyó la faceta de artista de la presentadora de Sálvame.

"Él no entendía mi forma de ser como muchas personas, él estudiaba derecho y tenía una familia muy formal... tampoco comprendía que me reconocieran por la calle, le daba miedo que me viniera a Madrid, igual que a mi madre, que pensaba que me iban a violar y descuartizar", recordó entre risas.

Esa incompatibilidad terminó por hacer que ambos terminaran la relación, pues ella estaba decidida a apostar por su nueva vida madrileña, por las fiestas y por el entorno de los artistas. Y es que, lo poco que pasaban juntos lo dedicaban a discutir. "Qué error cometí al querer cambiarte", le dijo Antonio Juan Vidal muchos años después, cuando comenzaron a estar juntos de nuevo.