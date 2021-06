SOMA-FITAG-UGT rechaza el Convenio Estatal de Artes Gráficas porque no contempla incremento salarial para este año

Según el sindicato, "el preacuerdo alcanzado por CCOO y la patronal contempla un incremento salarial del 0% para el 2021, y del 1% para el 2022, con revisión en tablas a aplicar desde el 1 de enero del 2023 topada en 0,5% puntos más para el caso de que el IPC del 2022 supere el 1% pactado".

"Desde el SOMA-FITAG-UGT cumpliremos en todo momento nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras del sector (reiterado en la propia mesa de negociación) de no dar nuestro apoyo a ningún convenio que no contemple incremento salarial suficiente, que ayude a recuperar estabilidad y poder adquisitivo y, a mayor abundamiento en este caso, un texto donde no se ha analizado al detalle sus consecuencias futuras, debido a la precipitación con que CCOO y la patronal han decidido acordarlo", dicen.

Para el sindicato, "en un contexto de clara recuperación económica como en el que viven las empresas del sector en la actualidad, y con una tasa de IPC del 2,7% interanual, aceptar un incremento cero para este año perjudica gravemente a las plantillas y a su poder adquisitivo futuro".

"No vamos a consentir que los trabajadores y trabajadoras de la Industria de Artes Gráficas carguen con las consecuencias de la pandemia, que vienen padeciendo desde su inicio, y vean hipotecado también su futuro por un incremento para el 2022 de un escaso 1%, claramente insuficiente para recuperar los salarios, ni que se precaricen aún más las condiciones laborales de las plantillas, al tiempo que lastra la capacidad reivindicativa y de negociación del conjunto de la parte social que apuesta por la recuperación de los salarios y por erradicar la precarización que se está instalando entre las empresas del sector", afirman.