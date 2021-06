Aurah Ruiz habla por primera vez tras los rumores de ruptura con Jesé Rodríguez: "Estoy cansada, basta de mentiras"

Tras semanas de incógnitas, indirectas y una notable ausencia de Aurah Ruiz tanto en redes sociales como en su canal de Mtmad, este jueves ha desvelado todos los detalles sobre su situación amorosa con Jesé Rodríguez.

Durante el vídeo, la extronista de Mujeres y hombres y viceversa ha contado paso por paso como se han ido sucediendo los últimos acontecimientos en los que, entre otras cosas, el padre de su hijo ha sido fotografiado con otra mujer.

Sobre estas fotografías, Aurah ha dado su opinión: "Algunos en yate, otros en motos de agua, otros en salvavidas y yo nadando con todas mis fuerzas". Durante esos días la televisiva se encontraba al cuidado de su hijo, recién salido de una operación, mientras Jesé se encontraba de vacaciones.

Una infidelidad que confirman los rumores de ruptura que la canaria alimentaba tras su último vídeo en la plataforma de Mediaset, en el que se veía a Aurah desmotivada y con mensajes poco esclarecedores sobre su situación personal.

Ahora ha decidido ser totalmente transparente aunque midiendo conscientemente sus palabras por miedo a que "alguien meta una puñalada por la espalda con una denuncia".

La que fue concursante de La casa fuerte, también ha contado como el padre de su hijo no se preocupó por la operación de este y "prefirió irse con sus amigos", una actitud que Aurah le ha reprochado: "Ahora sí te conoce, ahora sí me pregunta y ahora sí me duele".

La canaria no se ha dejado nada en el tintero, y también ha aclarado su conflicto con Sandra Pica, de la que ha afirmado que no tiene nada en contra de ella y que llegaron a aclarar las cosas.

"Ella me llamó y le dije que no había problema. Las cosas se aclararon y ahora nos seguimos en redes y no tengo nada en contra suya. De hecho, si coincidimos no tengo problema en que nos tomemos un café", ha afirmado Aurah.

Pese a todo, la joven no quiere volver a caer en el mismo círculo vicioso con el padre de su hijo: "Espero no caer en esta roca con la que ya he tropezado por tercera vez". Ya que Aurah brindó al futbolista varias oportunidades tras las infidelidades de este.