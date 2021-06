Una empresa española que se dedica a cocinar y servir comida a domicilio de forma semanal ha detectado un problema en los análisis que hacen a sus productos, y ha pedido a sus clientes que tiren a la basura 3.500 pedidos que ya había entregado.

La empresa se llama Wetaca, y opera en todo el país desde 2015. Su mecánica es que el cliente hace un pedido para la semana y recibe un envío con todas las raciones diarias repartidas en tuppers.

Fuentes de la empresa han confirmado a 20minutos que este miércoles detectaron un posible problema en los análisis sanitarios rutinarios que de forma voluntaria hacen a sus productos para controlar la calidad. "Estos datos no cumplían con los estándares de calidad", señalan las fuentes.

Así, "de forma preventiva", y para evitar que pudiera presentarse un problema mayor de salud, este mismo miércoles decidieron pedir a sus clientes que no consuman la comida y la tiren a la basura. La empresa les reembolsará el dinero.

Esperan los análisis definitivos

Wetaca está a la espera de los análisis definitivos que confirmen su realmente había o no un problema para la salud y la naturaleza exacta de éste. Pero para evitar males mayores, ha decidido pedir a los clientes que no consuman los pedidos.

"Hoy te escribimos para pedirte que por favor no tomes los platos de tu último pedido (el recibido entre el 18 de junio y hoy, 23 de junio de 2021)", indica el mensaje enviado a los clientes. "Como sabes, y como compañía de alimentación que somos, cada semana hacemos análisis clínicos de los platos que elaboramos con el objetivo de mantener los máximos estándares de calidad".

"En el análisis de esta semana acabamos de ver que algunos de los platos no han cumplido con este estándar por lo que, por prevención, te pedimos que los deseches y no los consumas", agrega.

"Si te ha sentado mal"

En el texto, firmado por los fundadores de Wetaca, Efrén Álvarez y Andrés Casal, la empresa asume el error y avisa de que procederá a la devolución del pago de forma automática.

"Si ya has consumido platos y no te has sentido o sientes mal, no te preocupes. Pero si por alguna razón te han sentado mal, te pedimos que te pongas en contacto con nosotros", advierte el mensaje, y proporciona un email de la empresa, info@wetaca.com.

Fuentes de la empresa han señalado a 20minutos que hasta el momento no han tenido conocimiento de que algún cliente se haya enfermado tras consumir uno de sus pedidos.