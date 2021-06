El pleno de la Diputación rechaza las mociones del PP y Cs en demanda de "condenar" y "censurar" los indultos

Las mociones han sido debatidas y votadas por separado, comenzando por la del PP, que además de condenar los indultos reclamaba exigir la dimisión del socialista Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones generales, por sus "engaños" a la ciudadanía.

En ese sentido, la portavoz del PP, María Eugenia Moreno, ha rememorado que el Tribunal Supremo se había opuesto rotundamente a dichos indultos, definiéndolos como "una solución inaceptable", pues no pesa "ninguna razón que avale" la medida ni motivos de "utilidad pública". Sobre todo porque, como había indicado el Supremo y ha insistido Moreno, los citados condenados "no se arrepienten y además dicen que lo volverán a hacer".

Además, ha recordado que en octubre de 2019, Pedro Sánchez apostó por el "íntegro cumplimiento" de la sentencia condenatoria del Supremo, con lo que el presidente "ha faltado a su propia palabra, para seguir en el sillón (de la Presidencia del Gobierno), manteniendo el apoyo de sus socios separatistas", en alusión a los partidos en los que se apoya en el Congreso de los Diputados el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

ACUSACIONES AL GOBIERNO: "SE HA ARRODILLADO"

Con los indultos, según ha aseverado, el Gobierno central "se ha arrodillado ante sus socios" en el Congreso de los Diputados, en alusión a los partidos independentistas catalanes; y "ha humillado a todos los españoles", extremo por el cual Moreno ha reclamado condenar los mencionados indultos, ya consumados, y exigir la dimisión de Pedro Sánchez.

La portavoz de Cs, Carmen Santa María, ha defendido la moción similar de su grupo insistiendo en las ideas de que el Supremo ha considerado "inaceptables" los indultos al posicionarse contra los mismos y que los propios condenados no han mostrado arrepentimiento, punto en el que ha leído declaraciones públicas de los encartados en ese sentido. "Han denigrado al Estado", ha aseverado.

Así, ha avisado de que los condenados agraciados por los indultos quieren "someter a España sin el menor atisbo de arrepentimiento", acusando al presidente del Gobierno de "despreciar a los españoles que confían en la Justicia" y de haber promovido los indultos "para mantenerse como sea en el poder, encamado con los adversarios de España".

LOS INDULTOS NO "CURAN" EL PROBLEMA

A su entender, el presidente del Gobierno ha "dejado huérfana a la población" favoreciendo a "quienes quieren someter a los españoles", extremo ante el cual ha criticado que los socialistas intenten proyectar que los indultos son "una pócima que todo lo cura" en el prolongado conflicto que atraviesa Cataluña a cuenta de la apuesta por el independentismo.

Por eso, la portavoz de Cs ha defendido esta moción destinada a pedir que el pleno censurase los indultos, reclamando "el cumplimiento estricto" de las condenas.

Durante el debate de cada una de las mociones, el portavoz de Vox, Rafael García Ortiz, ha opinado que los citados indultos constituyen "una fechoría, la culminación del despropósito más grande jamás visto", acusando al presidente del Gobierno de "vulnerar la democracia" al aplicar en este caso la figura del indulto, instaurada en el ordenamiento desde 1870, y de vulnerar también la Constitución Española, cuyo artículo 62 regula los indultos.

Para García Ortiz, el Gobierno central del socialista de Pedro Sánchez se ha "unido a los enemigos de España, simplemente para conservar el poder".

"NO SON ANTICONSTITUCIONALES"

En el caso de Adelante, primero Miguel Ángel Márquez y después Teresa de Pablo han recordado que el indulto es una "figura jurídica totalmente legal que no necesita reconocimiento expreso". "Los indultos están amparados por la Constitución, no son inconstitucionales", han aseverado, rememorando que en 1988 fue indultado el ex general Alfonso Armada tras su condena por el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981.

Rememorando otros diversos indultos en favor de políticos, los representantes de Adelante han lamentado el discurso "peyorativo" del PP, Cs y Vox en la materia, recriminando al PP y Cs "lo que están teniendo que hacer" de su lado en el Gobierno de la Junta de Andalucía "para mantener el apoyo de Vox" en el Parlamento autonómico.

El portavoz del PSOE, Antonio Conde, ha alertado por su parte de quienes "necesitan seguir alimentando la confrontación" con el problema catalán para perseguir sus objetivos políticos, avisando de que el PP "formó parte del conflicto" catalán al recurrir judicialmente la reforma del Estatuto catalán aprobada en 2006 y después por "no adecuar a la política" el asunto cuando gobernaba de la mano de Mariano Rajoy.

Los políticos independentistas agraciados con los indultos, según ha defendido Conde, "han pagado parte de las penas" que les impuso el Supremo, con lo que los indultos suponen una manera de "levantar puentes y no murallas" en la situación de Cataluña; y de apostar por "una solución de futuro, en pro de la convivencia en un país plural" tras tantos años de conflictividad con relación a Cataluña.

Y es que según ha alertado, para PP, Cs y Vox, "hay una sola patria que es como ellos piensan y no puede ser posible otra", mientras la propia Constitución aboga por "la convivencia y la pluralidad" de España.

En cualquier caso, ambas mociones han sido rechazadas por el pleno con el voto a favor del PP, Cs y Vox, y el voto contrario del PSOE y de Adelante.