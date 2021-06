Aprobados 730.000 euros para dotar de respiradores al nuevo hospital de Salamanca

El presupuesto total incluye un total de 33 respiradores, entre ellos, cinco respiradores pediátricos de ventilación no invasiva de altas prestaciones, siete neonatales de ventilación no invasiva de altas prestaciones, 17 de ventilación no invasiva de altas prestaciones para adultos y 4 respiradores pediátricos más de ventilación invasiva.

En total, la inversión prevista para el plan de montaje y equipamiento del nuevo Hospital de Salamanca es de 80 millones de euros, de los que 23 se invirtieron en 2019; 28,5 estaban comprometidos para 2020, año en el que se han comunicado expedientes por 18,4 millones de euros, de los cuales 11,8 son están incluidos en la anualidad 2020; y 6,6 en la de 2021.