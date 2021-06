'Acapulco Shore' regresa y refuerza la fiesta, los romances y las peleas con nuevos fiesteros y fiesteras

No son concursantes, son participantes, pues no es un concurso ni hay que hacer nada que no sea estar de fiesta, enamorarse o tener sexo o ambas cosas, pelearse... Porque Acapulco Shore, una de las franquicias del reality de MTV, simplemente muestra el día a día de un nutrido grupo de jóvenes, hombres y mujeres, de vacaciones.

El estreno de la temporada ocho de Acapulco Shore: la familia de regreso en Acapulco será este el viernes 25 de junio a las 22:30h en MTV.

Tras unas controvertidas vacaciones en Mazatlán el año pasado, la familia del reality está de regreso en Acapulco y con ganas de disfrutar y convertir el verano en un recuerdo para toda la vida, eso sí, quien sabe si bueno o malo.

Este año la casa se llenará de nuevas caras con la llegada de Diego, Jacky, Alba, Beni, Jailyn, la primera concursante trans de Acapulco Shore, y Eddie.

Entre los veteranos destacarán la 'matrioshka' Karime, quien regresa a Acapulco con su inseparable "team tendo", formado por Jey y Chile, y a quienes se le unen Nacha, Fernanda e Isa.

MTV promete "muchos momentos intensos, polémica y dramas amorosos", incluida la pelea entre Chile y Capitán, que dejará a este fuera del reality durante los primeros días.

Esta temporada tendrá actuaciones musicales en vivo e invitados especiales de México, Brasil y Argentina, entre los que se encuentran la modelo e influencer Charlotte Caniggia y el participante de La venganza de los ex Matheus Novinho.