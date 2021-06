Los hosteleros estudian vías legales para evitar el cierre en Tenerife y afirman que "no tiene lógica"

"No nos lo esperábamos, no entendemos la medida, no tiene lógica", ha comentado a Europa Press, dado que la hostelería actualmente "no tiene ningún foco en origen" y se penaliza a un sector cuando ya han decaído el estado de alarma y el toque de queda y se permiten reuniones sociales.

Fariña ha comentado que la medida, que entrará en vigor este sábado y durará hasta el 7 de julio, "es un frenazo" a la recuperación económica y da una imagen exterior de Tenerife "nada favorable" a las puertas de la campaña turística de verano.

Así, ha comentado que esperan reunirse con el Gobierno de Canarias para que "desista" de esta decisión y mantenga el aforo de los interiores al 50 por ciento de capacidad, dado que la nueva medida "no es justa".

Asimismo, ha cuestionado la labor de los rastreos porque "no han dado información" exacta de los contagios y los locales de ocio y restauración se pueden inspeccionar, y aunque ha asumido que la isla tiene un "problema social" con la pandemia, ha rechazado que se proyecte la imagen de que los ciudadanos estén "todo el día con una batucada".