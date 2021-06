El Principado recuerda que exigir a los turistas cumplir las medidas sanitarias no es 'madrileñofobia'

20M EP

NOTICIA

La viceconsejera de Turismo Graciela Blanco ha asegurado este jueves que en Asturias no se ha generado ningún tipo de 'turismofobia', algo que a su juicio no tiene que ver con mostrar el desacuerdo con que haya visitantes que no cumplen las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias.