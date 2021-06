Calendario laboral 2022 en Cataluña: días festivos, un macro puente y Semana Santa

La Conselleria de Empresa i Treball ya ha anunciado este miércoles el calendario laboral para 2022 en Cataluña con el plan de días festivos. Así, de cara al próximo año, se incluyen hasta festivos en toda la región y cada Ayuntamiento "podrá proponer añadir dos fiestas locales, retribuidas y no recuperables", indican en una nota de prensa.

Estos son los 12 festivos del calendario laboral para toda la comunidad aprobados por la Conselleria de Empresa i Treball:

1 de enero (Año Nuevo), el sábado.

6 de enero (Reyes), jueves.

15 de abril (Viernes Santo), el viernes.

18 de abril (lunes de Pascua), el lunes.

6 de junio (Lunes de Pascua Granada), lunes.

24 de junio (San Juan), el viernes.

15 de agosto (la Asunción), lunes.

12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el miércoles.

1 de noviembre (Todos los Santos), el martes.

6 de diciembre (Día de la Constitución), el martes.

8 de diciembre (La Inmaculada), jueves.

26 de diciembre (San Esteban), lunes.

De esta manera, el lunes 18 de abril de Pascua se convierte en festivo en toda la región y no solo tiene carácter local. No obstante, este año la Diada, fiesta oficial de la comunidad que se celebra cada 11 de septiembre, cae en domingo y no será festivo.