El Ayuntamiento dará ocho premios de 5.000 euros a creaciones artísticas para fomentar la producción cultural en Logroño

Como ha apuntado la edil en rueda de prensa, "esta convocatoria se suma al segundo plan de ayudas a la creación artística, lanzado el pasado mes de abril y dotado con 170.000 euros". Una convocatoria que, en aquella ocasión, estaba destinada a autónomos y empresas del sector cultural.

En este nuevo caso, ha explicado Urquía, se dirige la convocatoria a personas físicas, de más de 18 años, nacidas o empadronadas con una antigüedad de seis meses en la ciudad. Ayer se aprobó la iniciativa en la Junta de Gobierno Local.

Se hará, ha señalado, en forma de premios para producciones originales e inéditas, que estén comprendidas en cinco categorías: Artes escénicas, para creación y producción de obras de teatro, coreográficas, textos dramatúrgicos, performances, actuaciones circenses, etc; Artes plásticas para obras de dibujo, pintura, ilustración, grabado, escultura, instalaciones, fotografía, arte urbano, diseño y otros lenguajes plásticos.

También Artes musicales, para creación, composición y grabación de obras musicales de cualquier género; Artes literarias, para creación de obras en cualquier género literario, como la novela, el cuento, la poesía, la literatura infantil y juvenil, el ensayo, la crónica periodística, etc; y Artes audiovisuales, para creación y producción de obras audiovisuales, de ficción y no ficción (documentales), de animación, redacción de guiones, etc. artes escénicas, artes plásticas, artes musicales, artes literarias y artes audiovisuales.

Cada premio de 5.000 euros que será compatible con otras ayudas y galardones. El plazo de presentación de los trabajos será de 15 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el BOR que, como ha señalado la edil, "será mañana o el lunes".

Urquía ha recordado que "aún sigue abierta la convocatoria de las subvenciones de este año", y ha señalado que, en el año pasado, se concedieron en esta materia 35 ayudas, por un importe total de 147.799 euros.

"Con estas iniciativas, reforzamos nuestro compromiso con la cultura y el fomento del acceso de todos los ciudadanos a ella", ha finalizado la concejala.