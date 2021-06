El Principado pretende llevar los refugios de montaña de Picos a "la vanguardia del turismo verde"

Así lo ha indicado Piñán durante su intervención en la Comisión del ramo de la Junta General para informar sobre el control del cumplimiento de la Moción sobre la elaboración de un Plan de Turismo específico para los Picos de Europa y los concejos de su entorno.

En ese sentido, la consejera, que ha intervenido íntegramente en asturiano, ha indicado que la Dirección General de Deportes está trabajando en la modernización de los refugios de montaña y su reconversión energética para el autoconsumo sostenible con energías renovables.

Una medida que, según ha detallado, tiene el objetivo de promover el turismo verde y convertir los refugios de montaña en el "epicentro" del desarrollo sostenible de la zona. Así, ha recordado que las inversiones en los refugios supone una "ventaja competitiva" al convertir "edificaciones singulares y únicas en referentes para el mundo de la montaña en sostenibilidad y autonomía".

"La singularidad de los enclaves garantiza la calidad del servicio turístico y deportivo y con este impulso seríamos quien a llevarlos a la vanguardia del turismo verde y ofrecer bienestar y prosperidad en una zona rural", ha señalado.

Por otro lado, desde la Dirección General de Cultura y Patrimonio se está trabajando en el Camín de los Santuarios entre Oviedo y Covadonga. Será un itinerario que, según ha explicado Piñán, articulará el interior del Oriente y situará a Covadonga dentro del mapa del turismo cultural y religioso, enlazándolo con las rutas a Santiago y estrechando lazos con la Liébana cántabra.

Todo ello dentro de la puesta en marcha del 'Camín de Caminos', la red de itinerarios culturales por el territorio que está poniendo en marcha el Principado en colaboración con administraciones locales y que se cimentará sobre el fortalecimiento de los productor turísticos del Paraíso natural.

Piñán ha dejado claro que todo esto se engloba dentro de la estrategia turística 2020/2030 y ha recordado los planes de sostenibilidad turística para la zona impulsados por el Gobierno de España y que tiene financiación autonómica o la reciente creación de la mesa del plan de acción de acceso a Lagos, con la participación de FADE y ayuntamientos.

CUMPLIMIENTO DE LA MOCIÓN

Por otro lado, desde la bancada de la derecha han indicado que a pesar de estas medidas indicadas por Piñán, la moción no se había cumplido. Así, el diputado Pedro Leal ha explicado que lo que ha anunciado la consejera es "inversión ordinaria". "No hay nada especifico y se engloba dentro de la programación general del Gobierno", ha afirmado.

Desde Podemos, Rafael Palacios ha explicado que en estos momentos el turismo en Asturias "tiene la oportunidad de comenzar un proceso de transformación hacia un nuevo modelo de crecimiento sostenible y sostenido, basado en el pilar económico, territorial y mediambiental, donde Picos de Europa tendría que ser fundamental".

Para el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé es "evidente" que no se ha cumplido la moción. "Picos de Europa, el primer parque nacional de España, necesita un plan a 20 años y no parches, porque si no se planifica la saturación del único parque habitado de España puede generar graves problemas", ha señalado.

El 'popular' José Manuel Felgueres también ha afirmado que "ha quedado claro que no se ha cumplido esta moción" y ha indicado que el Ejecutivo "debería hacer un poco de caso a lo que dice esta Junta General, porque si no aumentan la desafección de los ciudadanos a la clase política". Además, ha reclamado colaboración con los ayuntamientos de cara a impulsar las medidas.

Para finalizar, desde el PSOE, Ricardo Suárez Argüelles ha dicho que la moción está cumplida con las medidas "específicas" enmarcadas dentro de los planes generales de la Consejería y la gestión compartida de Picos de Europa con otras administraciones.