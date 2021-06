Ceniceros (PP): "Recortar en sanidad en el medio rural supone un gran atentado al municipalismo"

José Ignacio Ceniceros ha valorado esta mañana, junto a alcaldes del PP de las zonas afectadas, los "recortes sanitarios" del Gobierno de Concha Andreu tras conocer el nuevo Plan de Atención Continuada que, a su juicio, supone "el mayor recorte para la sanidad riojana".

"Desde el primer momento -ha continuado- la pretensión de este Gobierno social-comunista que es, además, el más caro y el que cuenta con más altos cargos en la historia de la comunidad, se ha topado con la firme oposición de los alcaldes de los municipios sobre este Plan. Los alcaldes han sabido liderar el rechazo a una decisión injusta y arbitraria que supone un perjuicio en el mundo rural riojano".

Un plan que, según Ceniceros, "ha suscitado el mayor rechazo no solo del municipalismo si no de asociaciones, plataformas y principalmente de los profesionales sanitarios. Son ellos, precisamente, quienes han denunciado la imposición y la falta de diálogo de la presidenta regional Andreu y la consejera de Salud, Sara Alba", ha dicho.

Ante todo ello, el presidente regional del PP ha recordado que esta formación política "siempre ha sido garante de la igualdad de los riojanos. Al contrario de lo que hace el PSOE. Para el PP cualquier vecino tiene el mismo derecho que la señora Andreu a ser atendido en urgencias cerca de su casa".

Así las cosas, ha indicado, "un recorte es un recorte. Y si no que se lo pregunten a los vecinos de Ausejo o Alfaro. En Ausejo, por ejemplo, les quitan un servicio esencial como son las urgencias y recortar en sanidad en el medio rural supone un gran atentado al municipalismo".

Ante estas decisiones, desde el PP se preguntan: ¿Qué futuro tiene el medio rural si cada vez tiene menos servicios?. Andreu es la única responsable de un recorte de los servicios de los riojanos que viven en el mundo rural".

Ceniceros ha explicado que "el compromiso con el medio rural no se demuestra con fotos o visitas si no con hechos pero estamos ante un Gobierno carente de empatía que gobierna a espaldas de los riojanos, no dialoga, solo impone, no escucha y solo recorta". Además, ha lamentado, "Andreu solo rectifica cuando atisba una pequeña o grande rebelión en términos electorales, el resto le importa poco. Su interés es continuar en el poder".

Así las cosas, ha continuado, la rueda de prensa de ayer de Andreu para explicar las novedades del Plan de Atención Continuada "fue recular, rectificar, dar marcha atrás a unos recortes que ya fueron anunciados hace semanas por los responsables de su Consejería, el resto son fuegos de artificios y una huida hacia adelante".

"LOS RECORTES SON LA VERDADERA CARA DE ESTE GOBIERNO"

A juicio de Ceniceros, además, "los recortes son la verdadera cara de este Gobierno. Y la rectificaciones son una coartada temporal para seguir en el cargo" pero, como ha advertido, "nosotros estaremos vigilantes para que cuando acabe el verano no vuelvan a las andadas en esas zonas rurales".

Por todo ello, continúa el jefe del PP riojano: "¿Qué versión nos tenemos que creer de los planes?. Ya está bien de jugar con la salud de los riojanos".

Finalmente, desde el PP exigen al Gobierno de Andreu que "abandone cualquier plan de recortes y regrese al modelo asistencial que se encontró cuando llegó al Gobierno y si no es capaz de mejorar la sanidad, al menos, que no la empeore" y le advierten: "Culpar de todo a la oposición ya no sirve. Andreu y su Gobierno recibieron un modelo sanitario de calidad, a la cabeza del país en muchas cuestiones y con un hospital San Pedro que era envidia de otras comunidades y centros como el CARPA o el CIBIR que son de referencia pero los cimientos de este modelo han comenzado a tambalearse por las malas decisiones".

Ceniceros ha anunciado también que este viernes acudirán a la manifestación prevista por la tarde a las puertas del CARPA en contra de estos recortes y ha avisado a Andreu "no todo vale en política y las líneas rojas no se pueden traspasar".

"Si hay algo que recortar en la comunidad autónoma debe ser la soberbia de este Gobierno y la legión de altos cargos y asesores pero nunca los servicios que reciben los riojanos", ha finalizado Ceniceros.