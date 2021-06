El 112 recibe 5.256 llamadas por 2.590 incidentes en Cataluña durante las verbenas de la Noche de San Juan

El telèfon @112 ha rebut un total de 5.256 trucades per 2.590 incidents relacionats amb la #revetlladesantjoan.



ℹ️ Per comarques:

Barcelonès 2.533

Vallès Occidental 512

Maresme 423



ℹ️ Per municipis:

Barcelona 1.955

Badalona 236

l'Hospitalet de Llobregat 233#revetllasegura pic.twitter.com/psvOebzx8t