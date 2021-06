Directo | Sigue el Consejo de Ministros que deja de hacer obligatoria la mascarilla y rebaja la factura de la luz

El Consejo de Ministros extraordinario de este jueves aprobará la nueva ley que dejará de hacer obligatoria la mascarilla en los espacios abiertos bajo ciertas condiciones. También dará luz verde a la rebaja temporal del IVA sobre la electricidad del tipo general (21 %) al reducido (10 %) hasta final de año, así como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7 % que pagan las compañías productoras de luz.

Las mascarillas ya no serán obligatorias en exteriores "siempre y cuando se respete una distancia de seguridad de metro y medio", pero habrá que tener una a mano por si no se dan esas condiciones y hay que utilizarla al aire libre, si bien Sanidad no ha aclarado si no llevarla supondrá una multa.

"La mascarilla la tenemos que llevar con nosotros, aunque no siempre la llevemos puesta", ha aseverado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, si bien no ha aclarado si se trata de una obligación o una recomendación y se ha remitido a lo que apruebe el Consejo de Ministros en el decreto ley, "y a eso habrá que ceñirse".

"Estamos ante una medida prudente y lo es porque es progresiva y gradual", ha remarcado Darias, quien ha informado de que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados públicos, como por ejemplo una biblioteca, o espacios cerrados de uso público, como una farmacia o un supermercado, y en los transportes públicos tanto en avión, autobús o metro.

Rebaja de la luz

En cuanto a la rebaja de la luz, las medidas pretenden aliviar el impacto económico en los bolsillos de los consumidores provocado por el aumento en los últimos meses del precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, cuyo valor en la primera quincena de junio ha marcado máximos históricos para este mes desde que se tienen registros, según la consultoría y asesoría energética ASE.

Concretamente, el precio medio en las dos primeras semanas de junio se situó en 81,50 euros por megavatio hora (euros/MWh), un precio que es un 81 % superior a la media registrada en los últimos cinco años en el mes de junio, y que se debe, entre otras variables, al incremento de precios en el mercado de derechos de emisiones de CO2.

El Gobierno aprobará la rebaja del IVA al 10 % para todos los consumidores con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios (kW) hasta que finalice 2021, siempre y cuando el precio medio mensual del mercado mayorista se sitúe por encima de los 45 euros/MWh.

Esta rebaja, que afectará tanto a los consumidores acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) o tarifa regulada, como a los que se encuentran en el llamado mercado libre, se aplicará a todos los consumidores vulnerables independientemente de la potencia contratada y del precio de la electricidad.

Además, el Consejo de Ministros dará luz verde a la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (7 %) durante el tercer trimestre del año, que rebajará el precio en el mercado mayorista en 6 euros/MWh.