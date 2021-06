'Supervivientes': Melyssa recibe atención médica tras la noria infernal, que hace líder a Olga una semana más

En la gala de Supervivientes emitida este miércoles, hubo sitio para emociones, regañinas, nominaciones, lloros... y hasta sustos. A Melyssa se le sigue resistiendo la noria infernal, una prueba que ha protagonizado varios de los peores momentos de la joven en el reality.

Desde la primera vez que se enfrentó al reto, lloró por la frustración de no superarlo y por las secuelas físicas que deja en ella una prueba en la que la fuerza y el equilibrio son cruciales. Sin embargo, la cosa ha ido a más en el último programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

Al caer al agua, el golpe dejó totalmente aturdida a Pinto, que no respondía ante una Lara Álvarez que no dejaba de preguntar "Olga, ¿Está bien Melyssa?", mientras esta se aferraba a unos palos que sustentan la noria. Entonces, la copresentadora anunció que acudirían los médicos ante la negativa de Olga, y la conexión con el plató se interrumpió.

¡¡GUERRERAS!! @MorenooOlga gana la prueba de la Noria infernal después de que ella y Melyssa hayan aguantado 4:15 minutos



🔵 #SVGala12 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/pJipA9iu03 — Supervivientes (@Supervivientes) June 23, 2021

Allí se mostró especialmente preocupada Nela, la madre de Melyssa, quien comentó con resignación que su hija volvía a ser incapaz de vencer a la noria de la muerte. Poco después, Lara Álvarez entró en directo junto a Melyssa, que lanzó un tranquilizador mensaje para los suyos.

"Ya estoy bien, que mi familia no se preocupe. Me he caído al agua y con el choque me he dado en el pecho hasta quedarme sin respiración, pero ahora he estado con el doctor y, aunque me encuentro cansada, estoy perfectamente", explicó con una sonrisa.

La prueba convirtió en líder semanal una vez más a Olga Moreno, aunque en redes reiteraron las acusaciones de "tramposa" a la pareja de Antonio David Flores por apoyarse en el eje central de la noria, algo que a priori no estaba permitido, pero que nunca ha hecho que se anule el liderazgo de Moreno.

Al ver a su gran amiga en el concurso, Melyssa, tan afectada, decidió dedicarle su collar de líder. "Quiero dedicarle esta victoria a Melyssa, porque ella también se lo merece". Esto emocionó a Pinto, que compartió su frustración con la dichosa noria: "Estoy obsesionada con ella y no puedo. Es algo superior a mí y me angustia. No quiero dejar de intentarlo si hay más oportunidades", dijo antes de terminar la conexión.