Un concursante de '¡Boom!' se postula como el sustituto de Juanra Bonet en el concurso

Los Caracoles fueron los rivales de Los Libérrimos este miércoles en ¡Boom!, y, pese a que no les vencieron, uno de sus integrantes propició uno de los momentos más curiosos del día con Juanra Bonet como protagonista.

"Estudié Periodismo, pero para ser presentador de programas hay que ser un poquito más mayor que yo (el concursante tenía 24 años), ahora estoy estudiando Filosofía", comentó Borja.

El conductor del programa de Antena 3 se llevó las manos a la cabeza y exclamó: "Estudias Filosofía para envejecer más rápido...". Pero el participante le contestó que en realidad era "para tener más sabiduría".

Borja, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Bonet quiso saber el motivo por el que concursante todavía no había alcanzado su objetivo: "Tienes que ser un poco más mayor", comentó, mientras le preguntaba a Bonet su edad (47 años).

"A los 47 años, si sigue ¡Boom!, lo presento yo", afirmó Borja. "Cuando estés de baja, que me llamen a mí, que el negro me queda bien –por el vestuario de Bonet-", añadió. El presentador, por su parte, respondió: "¿Por qué no...?".

Mirando a cámara, Borja concluyó su intervención señalando que "porque no me habéis dejado ir de negro, si no me quedaría mejor aún", provocando las risas en el plató del programa de Antena 3.