Miren Ibarguren cuenta en 'El hormiguero' su última locura por su ídolo Nicolas Cage

El hormiguero recibió este miércoles una doble visita, la de Miren Ibarguren y Julián López, que visitaron el programa de Antena 3 para presentar su nueva película, Operación Camarón, que se estrenará en cines el 24 de junio.

"Mi personaje tiene un pasado como pianista clásico, pero ahora es un policía que se tiene que infiltrar en un grupo musical para una operación secreta. Para ello me hacen una transformación tremenda", comentó el actor.

Su compañera, por su parte, afirmó que "yo soy inspectora de la brigada antidroga, su jefa". Y recordó que "en el rodaje había un momento en que mi personaje tenía que tirarle comida a la cara con fuerza, pero él me decía que no lo hiciera".

"El director me dijo que sí y se la lancé. Julián se enfadó y me engañó diciendo que le había hecho un moratón cuando, en realidad, se había ido a la caravana de maquillaje a pintárselo y hacerme sentir mal...", rememoró Ibarguren.

Pero Pablo Motos quiso preguntar a su invitada que otras locuras había hecho por su fanatismo por el actor estadounidense Nicolas Cage, ya que, en su última visita a El hormiguero, Ibarguren destacó que tenía "una mascarilla con su cara, unas manitas de goma, una camiseta, una funda de cojín con su rostro...".

"Ya no soy fan de Nicolas Cage, se acaba de casar y no me ha invitado... Es broma, ahora me he comprado un chándal con su cara por todos los lados y me lo pongo para salir a la calle", afirmó entre risas la invitada.

Pero ambos actores también compartían una afición que quiso destacar el presentador: Los vídeos de gatos en Instagram. "Los gatos son seres excepcionales y nos mandamos al día como 15 vídeos", admitió Ibarguren. "Son sorpresivos y enigmáticos. Me inspiran en ciertos momentos", añadió López.