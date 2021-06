El fiscal pide dos años a un hombre por estafar a otro de 78 años y enfermo con la venta de un colchón

El juicio por este supuesto delito de estafa se celebrará este jueves, 24 de junio, a partir de las 10.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Según el escrito del ministerio público, el procesado vendió a la víctima en su propio domicilio y mediante financiación un colchón por 1.896 euros, cuando el hombre -que tenía aminorada su capacidad de comprensión- ya había comprado otro cuatro meses antes, también con financiación.

El implicado dijo al denunciante que venía de parte de la misma empresa que le había vendido el anterior colchón, y que se lo llevarían pues estaba en garantía, por lo que "podía comprar el nuevo pagando solo 400 euros más".

Entonces, le hizo firmar un nuevo préstamo, que no resolvía el anterior y, "por supuesto, no recogió ni mandó a nadie a recoger el primer colchón, al no ser verdad que se sustituía un pago por otro, pues realmente era una segunda financiación añadida a la primera".

La Fiscalía considera que el acusado tenía "la idea preconcebida de obtener un beneficio económico ilícito" y que se aprovechó de que la víctima se encontraba "en menor capacidad de comprensión a causa de su enfermedad".

A juicio de la acusación pública, los hechos constituyen un delito de estafa, merecedor de una pena de dos años de prisión, así como del pago de una indemnización de 1.896 euros que el acusado debe abonar a la víctima.

La acusación particular, que ejerce la representación legal del hombre presuntamente estafado, eleva la petición de condena a cuatro años de cárcel y 3.600 euros de multa, al considerar cualificado el delito de estafa.