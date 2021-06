La Confederació Espanyola de Societats Musicals trasllada la seua seu a Llíria

Segons ha informat el consistori en un comunicat, el projecte "posa de manifest, una vegada més, l'estreta relació que existeix amb Llíria, que amb el seu segell Unesco, i especialment a través de la gran tasca de la Unió Musical i la Banda Primitiva, s'ha convertit en un col·laborador fonamental per a les societats musicals".

El president de l'entitat, Vicente Cerdá, i el tresorer, Luis Vidal, s'han reunit aquest dimecres amb el primer edil, Manolo Civera, el president de la Confederació Europea de Músics Jubilats i Tercera Edat (CEMUJ), Carles Subiela, i el president de la Banda UDP, José Zaragozá.

En aquesta trobada han traslladat les peculiaritats d'aquest nou projecte de seu, a més de posar sobre la taula altres iniciatives educatives, socials i artístiques que s'estan desenvolupant gràcies a la implicació de totes les institucions.

Luis Vidal ha recalcat "la sensibilitat i la dedicació del consistori i de la localitat, que sempre han atès amb atenció les reivindicacions i les propostes de la CESM".

Per la seua banda, l'alcalde de Llíria, Manolo Civera, ha manifestat que aquest projecte "serveix per a reforçar el lideratge de Llíria en el moviment de reivindicació de la música com una ferramenta per a trencar fronteres i unir a les persones". "Des de Llíria anem a seguir treballant perquè aquest tipus de decisions puguen tindre recorregut en el marc estatal i europeu", ha explicat el primer edil.