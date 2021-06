La autoedición gráfica toma el protagonismo en Las Cigarreras con el I festival 'La Liada'

La feria se desarrollará al aire libre y contará con protagonistas llegados de Alicante y provincia, Murcia y Valencia, según declara uno de sus impulsores, David Gil.

El encuentro es continuador de los realizados en plena calle Villavieja fechas atrás y que se presentaban como "muestras de ilustración y autoedición", conocidas por las siglas MIAA. La feria, y las publicaciones que exhibirá, se constituye también como un canal más de expresión y de periodismo independiente.

El I Festival de Autoedición gráfica constará de numerosas actividades y expositores y pretende incrementar los contactos entre creadores para popularizar sus trabajos y que el intercambio genere nuevos proyectos culturales. En su programa figuran talleres didácticos y actuaciones musicales con Djs, además de batalla de ilustración y emisión de podcast en directo, entre otras iniciativas.

La Concejalía de Cultura, que dirige Antonio Manresa, colabora con la puesta en marcha de esta primera feria que preparan figuras de la cultura alternativa de Alicante, como Ester García, Isabel Eixa y David Gil 'DaGuten', entre otros.

"La liada es un alegre festival de autoedición gráfica que contará con encuentros sonoros y talleres dirigidos a todo tipo de personas con ganas de pasarlo bien y con inquietud por las artes gráficas, la música y la cultura", reseña David Gil, que dirigirá algunas de las acciones de esta plataforma.

"Contaremos con unos cuarenta expositores relacionados con el mundo gráfico y la autoedición, creadores de fanzines y autopublicaciones, donde es frecuente que colaboren profesionales reconocidos, como El Roto, Miguel Brieva (El jueves - Cinemanía) o Darío Adanti (Revista Mongolia), que años atrás empezaron a darse a conocer por estos canales. El festival propondrá, además, otras actividades: talleres didácticos, podcast, batalla de ilustración y actuaciones de Djs que se desplegarán el sábado 26, de 12 a 21 horas", explica David Gil desde su centro October Press.

El programa de la feria contempla en la lista de expositores a los siguientes: Alex Gambín, Andrea la Oliwa, Anticapacitismo, Justicia para les discapacitades, Antipersona, Antorcha Ediciones, Atirohecho, Criminalas, Críticas Lecturas ed. (k7_punk_liberacion_animal), D. Vander, DaGuten, Ediciones Calamidad (don R.J.), Ediciones Valientes, Edicions Anònimes, El monstruo de los colores no tiene boca, Elena Morales, Fran Mengual, Gráfica de Combate, Handshake, José Tomás, Kikuyo Editorial, Lúa Solaz, Misa Shine, NoExisto, Paloma Pérez, Pastel de Sesos, Per-r-ucho, Polze de la mort, Ratas Grafikas, Ricardo Cases, Rizoma, Rubén GoMo, Saskia Rodriguez, Star Boermoon, T.A.G., Tapas Duras, The October Press, Udon Press, València no es ciudad para pobres y Zuloazul / triiiturbo.

Asimismo, la cita incluye exposiciones, música, talleres y actividades diversas, todo con libre acceso, que evolucionará el próximo sábado en espacios al aire libre del centro cultural Cigarreras, así como en sus box S1 y S2. Algunos de los eventos requieren inscripción previa en