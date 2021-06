De la elección de la cúpula a la lectura única: las quejas de la oposición sobre la reforma de Telemadrid que plantea el PP

La proposición de ley que ha registrado el PP en la Asamblea de Madrid para cambiar el sistema de elección de la cúpula directiva de Telemadrid (Consejo de Administración y director general) ha levantado ampollas entre la oposición. Los más críticos han sido los socialistas, que ya han avisado de que estudian la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.

"Nos parece que se está haciendo un atropello parlamentario, no solo con la forma, sino también con el fondo", ha asegurado Hana Jalloul, portavoz del PSOE en la Asamblea. Es el trámite de lectura única, que no precisa de debate previo y supone el decaimiento del derecho de los grupos parlamentarios a la presentación de enmiendas, lo que más preocupa a los socialistas. De hecho, en este aspecto basarían el hipotético recurso de inconstitucionalidad, si es que sus asesores legales estiman que es necesario promoverlo. "Ayuso asalta Telemadrid para manipular a sus profesionales y para colocar una dirección parte y no neutral si no se plega a sus deseos", ha aseverado Jalloul.

"No es simple la reforma que quiere hacer el PP, es una reforma de calado con la que quieren elegir al administrador, al director general y cesar al actual", ha aseverado Mónica García, portavoz de Más Madrid, que también rechaza el procedimiento de lectura única para aprobar esta proposición. "Obviamente es un resquicio que ha utilizado el PP", ha señalado. Para la jefa de la oposición "se ha iniciado un nuevo acoso a la televisión pública (...) esto está en el guion del PP desde hace muchos años".

"Hemos rechazado tanto el espíritu de la norma como la forma en la que se pretende tramitar: no nos parece de recibo que se lleve por la vía de urgencia y sin debate en la Cámara", ha asegurado Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos. "El espíritu (de la propuesta) es una vuelta de tuerca más de intentar controlar Telemadrid y Onda Madrid para que sea un instrumento más de propaganda de la presidenta", ha agregado Alonso.

Vox, socio de investidura del PP, es el único partido que no ha cuestionado el procedimiento por el que los populares tratan de aprobar la reforma de Telemadrid. "El trámite de lectura única es un debate absolutamente formal que no prejuzga lo que hagamos sobre el fondo del asunto, que ya lo decidiremos después de estudiarnos en profundidad la propuesta del PP", Íñigo Henríquez de Luna, portavoz adjunto de Vox. "Es una reforma bastante corta y limpia de la ley", ha abundado.

Sobre el contenido de la propuesta, Vox, que durante el debate de investidura pidió el cierre de Telemadrid o la reducción drástica de su presupuesto, ha preferido no posicionarse. Henríquez de Luna ha detallado que cuando "estudien" la proposición de ley, comunicarán su opinión.

De momento ha dejado claro que el texto que ha registrado el PP no ha sido consensuado con ellos, al afirmar que han conocido su tenor literal tras el registro de la iniciativa. En todo caso, desde Vox sostienen que si advierten que el objetivo de la nueva ley es poner Telemadrid "al servicio del Gobierno" no sumarán con los populares para aprobarla.

El PP defiende la lectura única y el contenido de la ley

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha defendido tanto el contenido de la propuesta de reforma del ente público madrileño como la forma de tramitación por la que han apostado. Serrano ha asegurado que la lectura única "no obvia el debate" de los grupos parlamentarios y ha defendido el derecho de los populares a recurrir a él dado que es un sistema legislativo que está refrendado "por numerosas sentencias del Tribunal Constitucional" y aparece en el reglamento de la Asamblea de Madrid.

"Hace apenas una legislatura modificamos, prácticamente, del artículo 1 al 200 y pico del reglamento de la Asamblea y ni el grupo socialista ni nadie planteó modificar cómo era el procedimiento de tramitación de la lectura única", ha afirmado Serrano. "Me sorprende que ahora que lo utilizamos, en el legítimo derecho que tenemos los grupos parlamentarios cuando entendemos que se trata de una reforma sencilla, haya grupos que intenten hurtárnoslo", ha agregado.

Serrano ha instado al PSOE a que "tome las medidas que crea oportunas", pero se ha mostrado muy tranquilo al respecto, porque ha considerado que recurrir al procedimiento de lectura única en este caso está más que justificado, porque es una proposición con un único artículo con dos disposiciones, una transitoria y otra final, que modifica "dos o tres artículos" de la ley actual.

Aún no se ha confirmado sin lugar a dudas, pero lo más probable es que la reforma de Telemadrid vaya a uno de los plenos que la Asamblea va a celebrar a lo largo del mes de julio, cuando este se habilite como hábil. El PP ha explicado que antes de su inclusión en el orden del día de una sesión, el siguiente paso de su proposición es la remisión al Gobierno autonómico. No para que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, sino para que mida la pertinencia de la iniciativa atendiendo a su impacto en los presupuestos de la comunidad.

Este es un trámite que deben de cumplir todas las proposiciones de ley, según lo establecido en el reglamento de la Asamblea. Cuando el Ejecutivo dé su visto bueno, o si pasan 15 días y el Consejo de Gobierno no se ha opuesto formalmente, la proposición de ley quedará en condiciones de ser incluida en el orden del día del pleno para su toma en consideración.