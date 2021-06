Dos curts de Buster Keaton amb música en directe de swing, aquest cap de setmana al Teatre Micalet

'Cops' i 'One week' són dos propostes enfocades a aprofundir en el treball actoral de Keaton, una de les figures de referència del gènere 'slapstick', també conegut com a comèdia física. A més, també es projectarà un curtmetratge contemporani que només es desvetlarà al llarg de l'espectacle, segons ha avançat la sala valenciana en un comunicat.

D'altra banda, l'èmfasi i subratllat de cadascuna de les escenes serà a càrrec de Swingloïde Trio, col·lectiu format per Benjamin Thevenon (guitarra), Paul Candau (guitarra solista) i Carlos Llido (percusió), que combina corrents com per exemple el jazz-swing, manouche o blues.

L'esdeveniment està organitzat per Cinemudomas.com, un projecte que centra la seua atenció en les pel·lícules mudes carregades d'humor sa apte per a tots els públics, així com en la recuperació dels costums característics de principi del segle XX mitjançant espectacles com aquest.

Enguany, el Micalet allarga la seua temporada amb l'estrena, el 7 de juliol, de 'Quan els vinyes ploren', peça escrita i dirigida per Laura Sanchis que significarà la primera producció pròpia de Humo Teatro, companyia jove encapçalada per Pedro Mallol.