Cvirus.- Cocemfe exigeix la vacunació de persones amb discapacitat i patologies cròniques: "Som els grans oblidats"

D'aquesta manera, representants de les 42 associacions integrades en Cocemfe València s'han concentrat davant la seu de Sanitat de València i han llegit un manifest en el qual insten l'administració a elevar aquesta petició al Consell Interterritorial de Sanitat.

"Reclamem a les institucions que revisen l'evidència científica, escolten a les societats mèdiques-científiques i a les persones amb discapacitat física i orgànica i prioritzen la nostra vacunació atenent a l'article 43 de la Constitució Espanyola, on es reconeix el dret a la protecció de la salut dels espanyols", declaren des de l'entitat.

El col·lectiu ha fet arribar a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, un escrit en el qual realitzen aquesta petició i rebutgen que la Comissió de Salut Pública no haja incorporat en l'Estratègia de Vacunació Covid-19 a persones amb discapacitat que presenten patologies cròniques, "a pesar de l'evidència científica que apunta a un major risc de desenvolupar una Covid-19 greu i a un major grau de mortalitat", insistixen.

Tant des de Cocemfe València com des de la seua confederació autonòmica, Cocemfe CV, s'han sol·licitat diverses reunions amb Sanitat per a exposar aquesta necessitat, que no han sigut ateses fins al moment. Les dos entitats reclamen aquesta priorització des de l'inici del procés de vacunació.

El coordinador de la Comissió de Sanitat de Cocemfe València, Ezequiel Ruiz, ha assenyalat que les persones amb discapacitat per malaltia crònica s'han sentit "menystinguts" per les autoritats sanitàries.

"Som els gran oblidats en l'estratègia de vacunació a pesar que les societats científiques han aportat l'evidència necessària per a tindre'ns en consideració, no obstant açò, les autoritats sanitàries han actuat amb indiferència i deixadesa, en assenyalar que hem d'esperar al fet que ens vacunen per edat quan aquest no és l'únic factor de risc. Retardar la nostra protecció és incomprensible i denota una falta d'humanitat i ètica cap al nostre col·lectiu del mes reprotxable", ha asseverat.

INGRÉS EN UCI I MORTALITAT

L'entitat recorda que les persones amb malalties neurològiques com l'ELA, persones amb esclerosi múltiple, malalties metabòliques, diabetis, malalties respiratòries, cardiopaties, amb malalties reumatológicas, artritis, malaltia de Crohn, colitis ulcerosa i coagulopaties, tenen un major risc d'hospitalització, ingrés en UCI i mortalitat.

Cocemfe València apel·la tant a la Constitució Espanyola com a la Convenció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat per a recolzar la seua petició. En aquest sentit, recalquen que la carta magna reconeix en el seu article 43 el dret a la protecció la protecció de la salut dels espanyols com a dret fonamental.

Per la seua banda, la Convenció consagra l'accés de les persones amb discapacitat a servicis de salut en el seu article 25. Finalment, en el seu article 11, la Convenció estableix que els estats adoptaran totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat i la protecció de les persones amb discapacitat en situacions de risc i emergències humanitàries.