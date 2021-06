Luce Benicàssim ven més de 20.000 entrades i augura "una experiència gratificant": "Serà un gran any"

Així ho ha asseverat en roda de premsa el director del certamen, David Sánchez, que ha subratllat que el format del festival s'ha dissenyat 'ad doc' per a la situació actual, "però això no té res a veure amb el que passarà l'any que vé, ja que és un producte de qualitat que és molt bo per a la ciutat de Benicàssim, més enllà del canvi legislatiu que hi haja en les pròximes setmanes".

Sánchez ha ressaltat que és molt important, "i més en els temps que corren", que l'administració de la Comunitat Valenciana "espente" perquè l'actual legislació és "complicada" per al món de la cultura, sobretot a la Comunitat Valenciana, "doncs és una normativa molt restrictiva que fita molt el format".

Quant a la possibilitat que el públic puga assistir als concerts sense mascareta, el director de Luce Benicàssim ha assenyalat que el "sentit comú" indica que si hi ha distància social podria prescindir-se de la mascareta, "però cal esperar a veure què publica el Govern central i Salut Pública de la Comunitat Valenciana".

"Des de l'Associació de Grans Festivals de la Comunitat Valenciana havíem demanat que no es legisle sense treballar amb les associacions", ha ressaltat David Sánchez, qui ha assegurat que estan a l'espera que es concrete la modificació de la llei autonòmica, l'esborrany de la qual estableix 2.500 persones dempeus i 2.500 persones assegudes -l'actual normativa permet aforaments màxims de 4.000 persones assegudes-.

EL FORMAT NO ES CANVIARÀ

No obstant açò, el director del festival ha anunciat que "més enllà que l'administració diguera que es permeten 10.000 persones i totes dempeus, el format Luce Benicàssim no es canviarà, "encara que si hi ha modificacions, s'adaptarà per a poder fer que siga menys hostil".

D'altra banda, David Sánchez ha destacat la "qualitat" del cartell de Luce Benicàssim, amb artistes que anteriorment no han passat per la ciutat, i "de fet gran part d'ells tenen data única".

Daniel Arnal, representant de Turisme Comunitat Valenciana, ha donat les gràcies al festival "per nàixer", així com a "tots els que estan aconseguint que la música en viu continue sonant". Sobre aquest tema, ha recordat que el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, "té claríssim que la música en viu és un dels motors principals del turisme a la Comunitat, i aposta forta per açò".

Ha recordat que s'ha creat la Marca Mediterranew Musix, "sota la qual ja hi ha 104 esdeveniments". "És al·lucinant que en un moment de màxima preocupació i dificultat, no només segueixen eixint esdeveniments, sinó que, com és el cas de Luce Benicàssim, de moltíssima qualitat". "Per la nostra banda només ens queda ajudar-los en la mesura del possible a convéncer l'Administració que necessitem ser més ràpids perquè sinó hi ha altres comunitats autònomes que ens passen, ja que Catalunya ja està permetent esdeveniments amb 24.000 persones", ha dit.

"La Comunitat Valenciana encara està amb 4.000, encara que espere i desitge que en breu puguem dir que ja hem alçat a eixe públic davant dels escenaris", ha apuntat Arnal, qui ha mostrat el seu desig que el dissabte "signifique eixe punt d'inflexió per a véncer al virus i permetre tornar a poc a poc a la normalitat".

MÚSICA EN DIRECTE

Daniel Arnal ha afegit que és difícil trobar corporacions com la de Benicàssim, que "tinguen tan clar que la música en directe és un motor econòmic per a la localitat i no una despesa, i que gràcies a eixos esdeveniments el poble es pot dinamitzar i pot créixer".

Finalment, l'alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués, ha assenyalat que Luce Benicàssim naix "amb vocació de quedar-se", i ha explicat que l'objectiu de l'Ajuntament durant els mesos de pandèmia ha sigut "recuperar el pols dels festivals, ja que contribueixen a dinamitzar l'economia, a generar llocs de treball i a situar Benicàssim com a destinació preferent en el mapa internacional de grans esdeveniments".

Marqués ha manifestat que s'està treballant per a poder dotar al Recinte de Festivals de les infraestructures necessàries "que el convertisquen en el millor recinte de festivals de la Comunitat Valenciana i, fins i tot, d'Espanya, ja que a Benicàssim es poden celebrar festivals durant tot l'any".

L'alcaldessa ha assegurat que, durant enguany, des de l'Ajuntament es vol que impere la prudència i la responsabilitat, i així ho van traslladar als promotors de Luce Benicàssim.

El cartell de Luce Benicàssim està compost per Ivan Ferreiro, Viva Suecia y Cariño el dia 3; Aitana el dia 10; Camilo el dia 13; Pablo Alborán el dia 15; Izal el dia 17; Vanesa Martín el dia 18; Pablo López el dia 22; Raphael el dia 23; Mónica Naranjo el dia 24; Nathy Peluso el dia 30; i Rozalén el dia 31.