Bravo promet que el requisit serà raonable: "No volem que el valencià es convertisca en element de confrontació"

"No volem que el valencià es convertisca en un element de confrontació", ha declarat després de la constitució de la comissió d'estudi per a l'acreditació de la competència lingüística en la funció pública valenciana.

Bravo ha destacat que és un dia important: "Teníem un deute històric pendent, ja que érem l'única comunitat autònoma amb dos llengües que no tenia incorporada a la llei l'exigència de capacitació lingüística".

"El valencià és una senyal d'identitat i una riquesa cultural que tenim l'obligació de fomentar sense provocar cap tipus de discriminació", ha reivindicat, per a acusar l'oposició de cometre una greu irresponsabilitat en convertir-ho "en un element de confrontació".

Aquesta comissió proposarà els criteris generals que serviran de base per a regular l'acreditació dels coneixements de valencià que seran necessaris per a participar en les oposicions, recorda la Generalitat.

Compleix amb la nova Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovada a mitjan abril, que estableix que en el termini d'un any des de la seua entrada en vigor s'elaborarà un reglament que determinarà què grau de coneixements de valencià seran exigibles segons els llocs als quals s'oposite.

Integren l'òrgan Emili Sampío, sotssecretari de Presidència, com a president, i Mª Belén Cardona, sotssecretària de Justícia, com a coordinadora. Els vocals són Miquel Soler (secretari autonòmic d'Educació), David Alfonso Jarque (director general de Funció Pública), Vicente Serra (sotsdirector general de Justícia), Rubén Trenzano (director general de Política Lingüística), Eva Mª Coscollá (sotssecretària d'Educació), Gemma Lluch (catedràtica de Filologia Catalana), Antoni Mas (professor de Sociolingüística) i Mª Gracia Mateu (sotsdirectora de l'Institut Valencià d'Administració Pública). Aquesta última també actuarà com a secretària.