Grandes empresas del sector de la alimentación están reorientando su estrategia hacia la producción de artículos sostenibles ante la fuerte demanda y el cambio de hábitos de los españoles y el resto de consumidores occidentales.

Según un sondeo de Nielsen, conseguir una dieta sana y equilibrada es una lucha global para los consumidores. Casi una cuarta parte (23%) de ellos admiten que luchan por lograr un enfoque sano y equilibrado de la dieta. Según el informe, el precio es la principal barrera para comer sano para el 80% de los consumidores, pero el 85% de ellos dijo que compraría más a menudo en un minorista que promueve activamente soluciones saludables.

La analista en tendencias de mercado de Kantar Maria Josep Martínez explica que "a medida que los gustos de los consumidores cambian y la gente se preocupa más por la salud, las marcas necesitan pensar respuestas innovadoras para animar a más compradores a elegirlas". "Esto es particularmente cierto en el caso del consumo de bebidas dentro del hogar, que ha experimentado cambios rápidos en los últimos años", apunta.

Reducción de azúcares y sal

Deisy Hervert, responsable de nutrición de Kellogg Iberia, explica a 20minutos que "en España hay una tendencia a una mayor preocupación por los alimentos saludables y también un mayor interés por entender cuál es la composición nutricional y el origen de los ingredientes". En ese sentido, indica que su empresa ha hecho un estudio en el que pudieron comprobar cómo "los españoles demandan más información y se preocupan más por los alimentos". "Por ejemplo, reclaman más alimentos de origen vegetal y también les importa el procesado y los envases", asegura Hervert.

Los cereales son muy ricos en folatos y son un buen desayuno para empezar el día. Pixabay/genniebee512

Los españoles demandan más información y se preocupan más por los alimentos

La responsable de nutrición de Kellogg explica que están trabajando en optimizar recetas "reduciendo azúcares y sal e incorporando fibra". "Desde 2011 hemos reducido 1.700 toneladas de azúcares de nuestros alimentos en la dieta de los españoles, y lo hemos logrado sin incorporar edulcorantes artificiales para reemplazar el azúcar sin afectar al sabor", recalca.

Una niña desayunando cereales. PIXABAY

"El siguiente compromiso -agrega Deisy Hervert- es reducir un 10% adicional de azúcares en los cereales infantiles. En cuanto a sal, hemos reducido un 52% el contenido en los cereales desde el año 2009 y para finales de 2023 haremos otra reducción adicional del 20% de sal en los cereales infantiles.

Cerveza Cruzcampo Cedida

Carmen Ponce, directora de Relaciones Corporativas de Heineken España, asegura a este diario que "la creciente preocupación por el medioambiente y el cuidado de la salud lleva años siendo una realidad, aunque con la pandemia esta tendencia se ha acelerado aún más. El consumidor pide cada vez más productos de cercanía y naturales. Se preocupa por cómo se elaboran, demanda más calidad y apuesta por la moderación en su consumo".

El consumidor pide cada vez más productos de cercanía y naturales. Se preocupa por cómo se elaboran, demanda más calidad y apuesta por la moderación en su consumo

"Esta situación es transversal a cualquier sector, pero especialmente relevante si hablamos de productos de Alimentación y Bebidas, como es el caso de la cerveza", indica. La cerveza, subraya Carmen Ponce, se trata de "una bebida natural catalogada por ley como un alimento, considerada Patrimonio Natural por la UNESCO e incluida en la Dieta Mediterránea y en la Pirámide de la Alimentación Saludable de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, siempre que se disfrute con moderación y por parte de adultos, como parte de un estilo de vida equilibrado y saludable".

En ese sentido, indican que "España es el primer país productor y consumidor de cerveza sin alcohol de Europa, como parte del patrón de consumo moderado que tenemos en nuestro país. Al respecto, subrayan que su grupo comercializa siete variedades de cervezas sin alcohol de Heineken, Cruzcampo o Amstel.

Schweppes en las terrazas Cedida

Desde el Grupo Schweppes aseguran a 20minutos que también han detectado la demandas de los consumidores por productos de calidad y más saludables. En ese sentido, subrayan: "En los últimos 10 años hemos reducido el 42% del contenido de azúcar en nuestros productos y estamos avanzando para alcanzar el objetivo de eliminar sabores y colores artificiales en 2025". "Trabajamos continuamente para ofrecer nuevas experiencias de consumo más naturales y placenteras", recalcan.

En ese sentido, destacan: "Nuestras referencias clave tienen su variedad Zero ya en el mercado: Tónica Zero, Pink Zero, Limón Zero y Citrus Zero, y además casi toda nuestra gama de cítricos y Pink son bajas en calorías". Al respecto, añaden: "Intentamos adaptarnos constantemente a las necesidades del consumidor, y en los últimos años se observa una fuerte tendencia hacia los productos bajos en azúcares o más saludables".

Unas galletas clásicas de Fontaneda. Amazon

Fuentes de Mondelez, multinacional de confitería, alimentación y bebidas norteamericana propietaria de marcas como Fontaneda, Oreo, Chips Ahoy!, TUC, Belvita, Milka, Toblerone o Trident, entre otras, aseguran a 20minutos que "los hábitos de consumo han cambiado y se dirigen, cada vez más, hacia productos con ingredientes premium, de calidad y en formatos más pequeños". Al respecto, agregan: "El consumidor está cada vez más informado y quiere, además, conocer el origen de los ingredientes, su trazabilidad y saber que la producción y gestión de estos sea sostenible".

"Nuestras marcas innovan y todas ellas aplican mejoras nutricionales continuas en los productos para reducir el azúcar siempre que es posible e introducir nuevos ingredientes. Además, promovemos el control de porciones, lo que permite disfrutar de su ingesta controlada", indican desde la compañía. Además, recalcan: "El 16% de la facturación neta global de snacks en Mondelez International en 2020 provino de snacks con control de porciones, envasados individualmente y conteniendo 200 calorías o menos. Una cifra que queremos llegue hasta el 20% en 2025".

Como productos recientemente lanzados en esta línea destacan las barritas de cereales Fontaneda Fruit&Nuts con chocolate y avellanas, que apuesta por cinco cereales, avellanas entera y chocolate. También la gama de gelatinas Royal, que han reducido un 30% el azúcar en la nueva línea regular de producto, así como la línea Light 10 Kcal, que se ha convertido en 0% azúcar.

Apuesta por lo sostenible y ecológico

Otro de las exigencias de los consumidores españoles es el respeto por el medio ambiente en todo el proceso de elaboración de los alimentos así como la apuesta por productos ecológicos. Por ello, las grandes empresas del sector de la alimentación están volcando sus procesos también hacia esta vertiente.

Carmen Ponce, directora de Relaciones Corporativas de Heineken España, afirma que "la sostenibilidad es una parte esencial de nuestra estrategia de crecimiento y para demostrarlo nos marcamos objetivos cada vez más ambiciosos alineados con los ODS de Naciones Unidas"".

La fábrica de Heineken España en Jaén se ha convertido en la primera cervecera cero emisiones de nuestro país y la más grande de Europa.

Queremos ser la cervecera más verde y tenemos la ambición de ser neutros en carbono en toda la cadena de valor en 2040. Para lograrlo, trabajamos para hacer que nuestra producción sea cero emisiones en 2025. Ya elaboramos todas nuestras cervezas exclusivamente con el poder del sol (electricidad 100% renovable procedente de una planta fotovoltaica en El Andévalo, Huelva) y tenemos en Jaén la primera fábrica cervecera cero emisiones de España y la mayor de Europa". "Los proyectos que desarrollamos en Doñana y La Albufera, con los que compensamos más de 1.400 millones de litros de agua al año, han sido reconocidos este año en los Premios Europeos de Medioambiente a la Empresa", indica.

Reducción de consumo de agua

Desde el Grupo Schweppes, por su parte, explican: "Tenemos la ambición de llegar a 2030 consumiendo un 15% menos de agua y generando un 30% menos de emisiones de CO2. Ese mismo año, toda nuestra flota de vehículos será “0” emisiones, y ya podemos decir que en 2020 nuestras fábricas funcionaron con el 100% de energía verde, renovable y limpia. Con todo ello, seremos 100% neutros en emisiones de la cadena de valor en 2050 y todas nuestras botellas serán 100% sostenibles en 2030".

La apuesta ingeniosa de Estrella de Galicia

Proyecto Imperfectxs de Cervezas 1906 Cedida

Desde el Grupo Estrella de Galicia aseguran: "Hemos decidido reconocer nuestra propia imperfección en materia de sostenibilidad, porque creemos que solo se puede avanzar si primero asumimos que no lo estamos haciendo bien al 100%. Por eso lanzamos Impertfectxs, un proyecto de divulgación sobre gastronomía e impacto positivo, que reúne a toda una comunidad que se declara imperfecta (una ‘inmensa minoría´) y decidida a avanzar y que está liderada por grandes chefs aliados como Diego Guerrero, Ángel León, Javi Olleros y Pepe Solla".

"A través de una plataforma disponible en imperfectxs.es, estos y otros profesionales relacionados con el mundo de la alimentación ofrecerán masterclasses con consejos y trucos para que cualquier persona pueda mejorar en la sostenibilidad del día a día y vivir de forma más saludable y respetuosa con el entorno", concluyen.

Campos de trigo. GOBIERNO DE ARAGÓN

Desde el Grupo Mondelez afirman que la tendencia de sostenibilidad se integra en su estrategia Snacking Made Right a la hora de elaborar y cómo producen sus productos. "Trabajamos en proyectos de producción sostenible de nuestras principales materias primas, como son el cacao o el trigo. De este modo, ya el 68% del cacao que empleamos en nuestros productos en todo el mundo proviene del programa global sostenible Cocoa Life, donde están integradas marcas tan relevantes en el mercado español como Suchard o Milka", apuntan.

"En el caso del trigo, las galletas Fontaneda son, en nuestro país, las que abanderan el programa Compromiso Harmony, bajo cuyo cultivo sostenible se cosecharon en 2020 en España unas 27.000 toneladas de trigo con la colaboración de 138 agricultores, pertenecientes a 11 cooperativas agrarias de Navarra, Aragón y Castilla y León. Un programa que, además, apuesta por la biodiversidad con la plantación de flores melíferas para incrementar del número de abejas, mariposas e insectos polinizadores en las zonas de cultivo", subrayan.