El Corredor Mediterráneo avanza en verano con obras "imprescindibles" en el túnel de Serrería, Borriana y Massalfassar

Se trata de actuaciones "imprescindibles" para conectar con la red europea y avanzar en las autopistas ferroviarias del transporte de mercancías, ha asegurado el comisionado del Gobierno para el Desarrollo del Corredor Mediterráneo, Josep Boira, durante la presentación de las obras.

Los trabajos, que incluyen electrificación, ancho de vía internacional y la creación de apartaderos para trenes de 750 metros, constituyen un "primer paso" para permitir la interoperabilidad de los trenes y avanzar en las autopistas ferroviarias que conecten la Fuente de San Luis, Puerto de Valencia y Ford Almussafes con el resto de la red europea, ha incidido.

En el caso del túnel del Cabanyal, Adif Alta Velocidad (Adif AV) iniciará esta semana las obras que sustituirán la catenaria flexible actual por una rígida para aumentar el gálibo del túnel y permitir la circulación de grandes trenes de mercancías.

Las obras se iniciarán a las 23.50 horas del viernes 25 de junio y tienen prevista su finalización a las 23.50 horas del martes 31 de agosto, justo antes de la semana de Fallas. Se desarrollarán en dos fases, primero en una de las vías y, una vez concluidas, en la otra, con el fin de reducir al máximo las afectaciones al tráfico. También se instalarán aisladores preparados para implantar la electrificación a 25kv.

El objetivo es mejorar las prestaciones para los viajeros en ancho estándar ya que, cuando acaben definitivamente los trabajos y se incorpore el tercer carril, se dispondrá de más vías por las que circular tanto en ancho convencional (1.668 mm) como en ancho estándar (1.435 mm) y el AVE Valencia-Castellón ya no tendría una sola vía disponible, con lo que no será tan sensible a las afecciones que puedan surgir. Además, en un futuro próximo permitirán los tránsitos de mercancías en ancho estándar desde o hacia Europa.

En este punto, Boira ha señalado que toda la actuación del tercer hilo está prevista para el año 2022, tal y como ya avanzó el ministro Ábalos, y el comisionado espera que "esta línea esté adaptada con todas estas mejoras y tendremos encima de la mesa la doble plataforma que, en ese momento, el Ministerio presentará a través del estudio informativo, y que hablará ya del nuevo horizonte que será la nueva plataforma entre València-Castelló".

MÁS DE 50 APARTADEROS PARA TRENES DE 750 METROS EN 2025

En cuanto a las obras en las estaciones de Borriana y Massalfassar, Boira ha explicado que los trabajos permitirán apartaderos de 750 metros para este tipo de trenes largos. Y ha avanzado que espera que tener adaptados para el año 2025 más de 50 apartaderos desde Alicante.

Según Boira, si un tren puede medir 750 metros, su capacidad de competir mejora un 14,97%, es decir, que circular con trenes de este tamaño representa un ahorro para la actividad ferroviaria de casi un 15%. De este modo, la inversión que requiere esta actuación reportaría un beneficio de un 111%, ha resaltado.

LOS BILLETES SERÁN VÁLIDOS PARA CERCANÍAS Y MEDIA DISTANCIA

Con motivo de las obras en el túnel del Cabanyal, Renfe ha adaptado su oferta y ha modificado los horarios de los trenes de Cercanías de la línea C-6 que circulan entre València y Castelló, desde el 26 de junio y hasta el 31 de agosto.

La compañía programará la circulación de 53 servicios diarios, entre ambas ciudades, durante el periodo de los trabajos, con lo que contará con 26 servicios menos, 13 por sentido, ya que actualmente la oferta es de 79 frecuencias diarias.

Lo que se hace es "adelantar tres semanas los horarios de verano" que ya comportan esta reducción del servicio, ha explicado José Luis Gil, gerente del área de servicio público en la Comunitat, Murcia y Aragón. Para compensar, utilizará los trenes de cercanías con mayor capacidad en la citada línea hasta la finalización de las obras.

La oferta de los servicios de Media Distancia en las relaciones València-Barcelona, València-Tortosa y València-Teruel-Zaragoza se mantendrá en su totalidad. Tampoco se verá modificada la oferta y horarios de cercanías de la línea C-5 València-Sagunto-Caudiel.

Durante este periodo de tiempo y con la finalidad de facilitar las oportunidades de viaje, los títulos de cercanías serán válidos para poder viajar en los trenes de Media Distancia. Se permitirá el acceso a los viajeros con título de transporte de Cercanías a todos los servicios de Media Distancia que circularán entre València, Sagunto y Castelló.

Además, a algunos de ellos se les ha incorporado paradas en algunas estaciones del tramo afectado, para favorecer el tráfico de Cercanías.

Por otro lado, con motivo de las obras que Adif realiza en Massalfassar, está suspendida la parada comercial en dicha estación para todos los trenes que tienen origen València y destino Castelló hasta el mes de septiembre.

La oferta de los servicios de Larga Distancia: Intercity y Alvia que unen Madrid y la provincia de Castelló (con origen y destino (Orpesa y Vinaròs), así como los trenes del Corredor Mediterráneo: Euromed e Intercity, entre Valencia y Barcelona, se mantiene sin ninguna alteración.

CAMBIOS EN LA ALTA VELOCIDAD EN AGOSTO

Durante la segunda fase de las obras, entre el 31 de julio y el 31 de agosto, los cuatros servicios Ave, Madrid-Castelló, dos por sentido, se realizarán con un tren de ancho variable de la serie 120, con el fin de garantizar la circulación directa hasta destino, sin transbordos entre València y Castelló durante la realización de las obras.

Estos cambios suponen una modificación puntual en los horarios de salida y una variación en el tiempo de viaje, con un incremento entre 18, 23 y 26 minutos con relación al servicio habitual.

La información completa sobre horarios y frecuencias se puede consultar en los teléfonos 963 357 400 y 963 357 440, así como en la página web de Renfe,