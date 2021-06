Ana Rosa: "Rocío Flores es una chavalina de 24 años y merece que le echemos una mano contra quienes quieren hundirla"

La presentadora Ana Rosa Quintana cierra el curso televisivo antes de irse de vacaciones estivales de El programa de Ana Rosa con uno de sus mejores temporadas y su mejor dato de audiencia de los últimos 6 años, con una media del 19,7% de share y 691.000 espectadores.

Es el programa matinal de referencia y el más longevo de la televisión en nuestro país y suma 17 temporadas de liderazgo ininterrumpido. Finaliza este curso difícil (aunque continúa en emisión, con , donde han tenido que tratar asuntos como el de la pandemia, terribles asesinatos como el de las niñas de Tenerife o el documental de Rocío Carrasco.

Sobre eso se ha pronunciado la presentadora en un encuentro con los medios en el que se hizo balance de la temporada.

"Yo no tengo la sensación de estar en guerra con nadie y menos con los compañeros de La Fábrica. Esta es la grandeza de esta cadena: cada uno y cada programa somos libres de expresar nuestra opinión. Nunca me he peleado con ningún compañero, ni de esta ni de otra cadena", decía Ana Rosa, en relación al supuesto enfrentamiento con la productora que realizó Rocío: Contar la verdad para seguir viva, la misma de Sálvame.

"Sálvame y La fábrica me merecen admiración por el difícil trabajo que hacen, pues son grandes generadores de contenidos", decía Ana Rosa, que añadía: "Entiendo y ellos también lo entienden, que cada uno tiene su propia opinión sobre las cosas, se llama libertad de expresión".

A Ana Rosa el documental se le ha hecho "un poco largo". "¿Ha habido discrepancias? Sí, pero es normal. En esta casa ni en mi programa nadie está en posesión de la verdad, ni hay opiniones únicas. Hablando del tema de Rocío Carrasco había gente muy a favor de lo que se decía y gente que expresaba dudas", explicaba.

Sobre el fichaje de Rocío Flores como colaboradora asegura que no sabe si seguirá la próxima temporada. "Rocío Flores es un fichaje para comentar Supervivientes, porque ha sido una concursante de Supervivientes. Luego dependerá de lo que planifiquemos y de lo que quiera el director para el año que viene", avanzaba.

Pero explicaba que la llamaron para ser colaboradora "antes de la docuserie y cuando empezó no íbamos a dejar de cumplir el contrato".

"Rocío es una chavalina de 24 años que está pasando un momento horrible en su vida", exponía la presentadora, que admiraba a su joven colaboradora.

"Son tiempos difíciles para ella y ha demostrado que tiene una gran fortaleza, no sé si cualquiera de nosotros habríamos soportado lo que ha soportado ella y merece que le echemos una mano contra quienes quieren hundirla", sentenciaba Ana Rosa Quintana.