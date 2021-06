Del Olmo advierte de que Puente "asfixiará Valladolid" con el Plan de Mejora de la Calidad del Aire

Del Olmo, en un comunicado recogido por Europa Press, "la mala, improvisada y caótica gestión de PSOE y VTLP va a convertir la zona centro en un erial sin gente y sin actividad económica".

La edil ha recordado que el equipo de Gobierno presentó ayer el Plan de Mejora de la Calidad del Aire para la ciudad, del cual ha asegurado que su grupo ha conocido el contenido "a través de los medios de comunicación a pesar de haberlo reclamado a la Concejalía correspondiente".

La presidenta de los 'populares' en el Ayuntamiento vallisoletano ha insistido en que con las medidas que recoge esta guía de trabajo "lo que se pretende, como ya adelanté en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, es bunkerizar el centro y hacerlo completamente inaccesible para los ciudadanos".

Como recuerda, la medida que impedirá que accedan en la almendra central vehículos sin etiqueta de la DGT entrará en vigor en enero de 2022, mientras que el régimen sancionador comenzará en el segundo semestre de 2023. "Es curioso el hecho de que las multas deberían comenzar a llegar a los vecinos de Valladolid cuando Óscar Puente ya no esté gobernando, es decir, implantan un régimen sancionador, sin consulta ni participación alguna con el resto de grupos políticos, que deberán poner en práctica otros. Pero esto es una buena noticia, porque no se llegará a multar ya que en esa época, afortunadamente, ya no será alcalde", ha afirmado Del Olmo.

El Grupo Municipal Popular consideran que esta media se encuentra en línea con las "imposiciones" que considera que contiene el Plan de Movilidad de PSOE y VTLP y que ha instaurado "el caos circulatorio en la ciudad". "Lo venimos denunciando desde que se puso en marcha el Plan de 'inmovilidad' que se encuentra en los tribunales: confunden limpio con vacío, que es como se va a quedar el centro de Valladolid, vacío de comercios, vacío de servicios, vacío de gente", ha alertado.

Con las medidas de Óscar Puente y su equipo, a juicio de Del Olmo, "ese día está cada vez más cerca", al tiempo que ha acusado al Gobierno municipal de "entorpecer la dinamización de la actividad económica en el centro y de condenar a los negocios al cierre".

El Partido Popular denuncia que la medida de limitar la circulación en la almendra central al "30 por ciento del parque automovilístico de la ciudad", lo que considera que puede convertir el hecho de desplazarse a esta zona en "un lujo al alcance de unos pocos" pues deduce que "solo podrán acceder aquellos que puedan permitirse cambiar de vehículo".

"Luego el alcalde se queja de que Valladolid languidece mientras los centros comerciales del alfoz están hasta la bandera", ha apostillado.

Esta situación, ha aventurado Pilar del Olmo, se agravará más cuando solo puedan pasar vehículos Eco y Cero Emisiones, que actualmente "no llegan en la actualidad al 1 por ciento del parque automovilístico" de modo que si se tiene en cuenta que la media de los españoles para cambiar de vehículo privado es de 13 años extrae que en 2030 "la práctica totalidad de los coches" no podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones.

Por otra parte, ha apuntado que el documento de trabajo de la Agenda Urbana 2030 se encuentra actualmente en periodo de consulta, comentarios y sugerencias. Este documento, según los concejales del Partido Popular, no recoge las medidas que recoge el recién presentado Plan de Mejora de la Calidad del Aire.

"Se despachan con el control de la contaminación y la calidad ambiental en el documento que se aprobó de forma provisional en el pleno de mayo y no incluyen ninguna de las medidas presentadas ayer. La conclusión que se desprende es que, una vez más, nos encontramos ante una ocurrencia elaborada de forma precipitada de la que no nos informan y ni siquiera incluyen en sus documentos de trabajo", ha afirmado la presidenta del PP en el Consistorio.

Para ahondar en esta cuestión, Del Olmo indica que, "curiosamente, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que se celebró la semana pasada, foro donde se deberían haber anunciado estas nuevas medidas, ni se comentaron".