Cinema Jove, escaparate de los cortometrajes internacionales del año con 59 obras procedentes de 18 países

Los cortos seleccionados vienen avalados por su presencia en festivales de prestigio como la Berlinale, Cannes, San Sebastián, Venecia y Clermont-Ferrand.

Entre las piezas programadas para este jueves destaca 'Cuando haces pop', de Kevin Castellano y Eduardo Hirschfield. Tras la proyección de esta 'road movie' musical, se celebrará un encuentro con el público de los directores y los actores Jorge Silvestre, María Caballero y la actriz valenciana Paula Usero, reconocida esta edición con el premio 'Un futuro de cine'.

Otros títulos presentes en la jornada son 'Raisa', donde la directora polaca Dorota Migas-Mazur documenta la lucha por la dignidad y la independencia de una mujer chechena exiliada, y la cinta de animación coreana 'Incomplete woman' (Su-Young Huh), de un humor surrealista. Destacan, así mismo, 'White eye', con la que el israelí Tomer Sushan se ha alzado con más de 15 galardones internacionales, entre otros, el Premio del Jurado en el SXSW de Austin, y 'Sestre', de la eslovena Katharina Resek, en la que tres amigas han jurado permanecer vírgenes y luchan a menudo contra los chicos del barrio.

Respecto a los largometrajes de Sección Oficial, hay una nueva oportunidad de ver la ucraniana 'Stop Zemlia', una cinta fresca, directa y sensible que dibuja las dudas y los anhelos, los deseos y las intimidades de la adolescencia, y la brasileña 'The first death of Joana', un drama donde la pérdida familiar convive con la delicada composición sobre el despertar adolescente a la sexualidad.

En el ciclo dedicado a la directora escocesa Lynne Ramsay, Premio Luna de València, mañana se proyecta 'Tenemos que hablar de Kevin', protagonizada por Tilda Swinton y John C Reilly. La película es una adaptación muy personal de la novela homónima de Lionel Shriver, reconocida con el Premio de Ficción Femenina en 2005.

"El cine de Ramsay tiene fijación por los niños, adolescentes y jóvenes con problemas nada comunes. Su forma de tratar los cruciales conflictos de sus personajes se acerca mucho a lo sensorial, dando peso a la imagen y las sensaciones en detrimento del diálogo", ha resaltado Carlos Madrid, quien define a la autora como "la voz más autorizada del cine británico actual".

PUNTO FINAL A LA 'NOUVELLE VAGUE'

En el ciclo 'El joven Godard' se han programado dos títulos. El Instituto Francés acogerá '2 ó 3 cosas que sé de ella' (1967), un aparente falso documental narrado por el director y que de nuevo incurre en su crítica al consumismo, el influjo de la publicidad y la prostitución, con hincapié en la indiferencia de la sociedad de la época frente a la guerra de Vietnam y la amenaza atómica.

Por su parte, en el Centre del Carme se ha programado la película con la que el maestro del cine francés pondría punto final poético a la 'nouvelle vague' junto al actor con el que la había inaugurado, Jean-Paul Belmondo, 'Pierrot el loco' (1965).

En cuanto al ciclo centrado en el anime, se verá la Mejor película de animación en festivales como Sitges y Shanghai en 2019, 'El amor está en el agua', un título "alegre y colorido que da vida a un romance que recorre la frescura juvenil del noviazgo". La tragedia que atraviesa la relación da un vuelco hacia la fantasía y lo sobrenatural para sublimar el dolor y la pérdida. El agua es una constante significativa. La fuerza adaptable y poderosa que albergan las masas acuosas simboliza el vigor del vínculo amoroso con formas asombrosas.

Finalmente, el ciclo 'High School' prosigue con sus sesiones al aire libre, programadas en el Espai Turia, ubicado en la calle Conde de Montornés, 15. Para esta jornada se ha programado 'Movida del 76', de Richard Linklater. Entre los actores de la película coral están unos jovencísimos Milla Jovovich, Ben Affleck, Matthew McConaughey y Renée Zellweger. Sus protagonistas celebran una fiesta a base de cerveza, marihuana y novatadas en el último día de clase de un instituto de los años setenta.