Cvirus.- La Generalitat preveu vacunar a tota la comunitat universitària abans que comence el curs

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la presa de possessió del rector de la UPV, José E. Capilla, aquest dimecres a València. Puig ha mostrat preocupació, no obstant açò, pel ritme d'entrega de les dosis, que podria ralentir-se al juliol a causa de problemes de Pfizer i al retard de Janssen.

"No sabem si es complirà el calendari al juliol. Si continuara com al juny, avançarem molt, però pareix que Pfizer pot baixar una mica la disponibilitat i Janssen no està complint els compromisos per un problema de producció als Estats Units", ha indicat Puig.

Respecte al lloc on es podria dur a terme la vacunació dels universitaris, Puig s'ha mostrat partidari de facilitar als alumnes un espai de vacunació, però "sempre la prioritat en la logística la marquen els sanitaris".

MASCARETA

D'altra banda, Puig s'ha pronunciat respecte a la supressió de l'obligatorietat de la mascareta a l'aire lliure, i ha insistit a demanar la "màxima prudència", així com que "no es pot plantejar la desaparició absoluta de la mascareta" ja que "ha salvat moltes vides".

Puig espera que la norma siga "flexible" i "en moments determinats, reversible". Sobre aquest tema, ha destacat la "certa preocupació per les noves variants i l'impacte que estan tenint".

En aquest sentit, ha aconsellat "portar-la sempre, almenys en la butxaca" i utilitzar-la "a la més mínima aglomeració". De fet, continuarà com a recomanació "fins que no superem la pandèmia".

A més, ha incidit que aquesta nit "no és un Sant Joan normal", per la qual cosa ha incidit en la "prudència": "No ha passat la pandèmia", ha insistit.